Пятница, 8 Января 2021 17:03

АрмИнфо. Генеральная прокуратура Армении сообщает, что уголовное дело в отношении бывшего депутата Национального Собрания Левона Саркисяна по прозвищу «Алрахаци Левик» направлено в суд.

Согласно источнику, на основании полученных доказательств, Саркисяну предъявлено обвинение по 175 (Разбой – Ред.) статье УК РА. Согласно сообщению следственного органа, в 2008 году Саркисян вместе со своим знакомым А.К. и экс-сотрудником полиции А.Н. осуществил преступное нападение на дом экс-главы Таможенного комитета Армена Аветисяна. В результате, Аветисян был ограблен на общую сумму около 45 млн драмов.

Бывший депутат арестован. Обвинение выдвинуто также его родственнику С.К. Прокурор утвердил обвинительное заключение и оно было направлено в суд. До поступления в Генеральную прокуратуру данным делом занималась Служба национальной безопасности Армении.

Отметим, что Саркисян довольно длительное время находился в розыске и был пойман в 2008 году в России, в августе того же года, бывший депутат был доставлен в Армению.