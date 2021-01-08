Пятница, 8 Января 2021 15:23

АрмИнфо. Глава Министерства юстиции Рустам Бадасян вышел к правозащитникам, проводящим акцию протеста перед ведомством. Об этом сообщает корреспондент АрмИнфо.

Отметим, что сегодня правозащитники Армении провели акцию протеста перед зданием Минюста. Они потребовали от Минюста разъяснений, будет ли подписан документ в ходе визита премьер-министра Никола Пашиняна в Москву.

Бадасян заверил протестующих, что в Минюст не поступало договора, о котором в последнее время активно пишут СМИ, министр назвал эти слухи дезинформацией.

<Не верьте данным слухам. Я вас уверяю, если бы такой договор существовал, он бы непременно поступил в Минюст, но к нам ничего не поступало. Если бы планировалось подписание какого-либо договора, я как член правительства знал бы об этом.

Следует четко осознать, что все международные договоры, перед подписанием согласуются с Министерством юстиции, так что, все разговоры о тайном документе, откровенная дезинформация. Подобные информационные вбросы осуществляются для того, чтобы посеять в обществе панику и отчаяние. Это новая мода, как правило, телеграм-каналы делают информационные вбросы, а затем на них ссылаются СМИ>,- подчеркнул министр.

Бадасян также заметил, что трёхстороннее соглашение от 9 ноября является лишь постановлением о намерении сторон, осуществлять те или иные действия. Также министр подчеркнул, что его как гражданина Армении также беспокоит ситуация в Сюнике, но он уверен, что правительство страны никогда не станет подводить граждан и в решении всех вопросов будет руководствоваться требованием народа.

Напомним, что недавно в СМИ появилась информация о том, что в Минюст поступил проект договора, который планируется подписать в России. Согласно прессе, Минюст должен уточнить, соответствуют ли формулировки данного договора Конституции Армении. По данному договору, Армения передает Азербайджану ряд населенных пунктов, открывает коридор, связывающий Азербайджан с Нахиджеваном. Более того, по данному документу, Армения обязуется вывести свои войска из Арцаха.