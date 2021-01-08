Пятница, 8 Января 2021 14:25

АрмИнфо. Правозащитники Армении проводят акцию протеста перед зданием Минюста, требуя от ведомства разъяснений, будет ли подписан некий документ, что предполагается сделать в ходе визита премьер-министра Никола Пашиняна в Москву.

Бывший омбудсмен Арцаха, правозащитник Рубен Меликян, в беседе с журналистами заявил, что Минюст обязан ответить на вопрос, поступал ли в ведомство проект документа, который планируется подписать в Москве в трехстороннем формате. И был ли данный проект адаптирован под Конституцию Армении.

<Граждане Армении имеют право знать, что их ожидает. В противном случае может повториться та же история, что и с жителями Шурнуха. Люди проснулись утром и узнали, что их дома больше им не принадлежат и это территория Азербайджана. Я уже ознакомился с записью Рустама Бадасяна, который опровергает данную информацию, но я не считаю это опровержение панацей. Сотрудники Минюста должны выйти к нам и пояснить ситуацию>, - заметил Меликян.

Также Меликян выступил с критикой в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который уверял граждан, что в трехстороннем заявлении нет слов о коридоре через Мегри в Нахиджеван.

<Я не верю премьер-министру Армении, он нарушил все свои обещания. Или ему кажется, что в документе речь шла о сюникском селе Шурнух, или арцахском населенном пункте Хцаберд? Нет, конечно, но противник уже успел завладеть ими>,- заметил правозащитник.

Отметим, что недавно в СМИ появилась информация о том, что в Минюст поступил проект договора, который планируется подписать в России. Согласно прессе, Минюст должен уточнить, соответствуют ли формулировки данного договора Конституции Армении. По данному договору, Армения якобы передает Азербайджану ряд населенных пунктов, открывает коридор, связывающий Азербайджан с Нахиджеваном. Более того, Армения обязуется вывести свои войска из Арцаха.