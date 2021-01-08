Пятница, 8 Января 2021 13:50

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян направил президенту Уругвая Луису Альберто Локалле Поу телеграмму соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Табаре Васкеса.

В своем послании президент Армении отметил, что Табаре Васкес был известен непоколебимой преданностью своей Родине и большой ответственностью. "Последовательной и целенаправленной работой Табаре Васкес внес значительный вклад в развитие и укрепление армяно-уругвайских дружественных отношений", - говорится в телеграмме Армена Саркисяна.

Экс-президент Уругвая Табаре Васкес скончался 6 декабря в возрасте 80 лет. Васкес, который сам по образованию был врачом-онкологом, в августе 2019 года сообщил, что у него была обнаружена злокачественная опухоль. Несмотря на лечение, в том числе лучевую терапию, он продолжал выполнять обязанности президента до 1 марта 2020 года. Тогда он передал управление страной новому президенту Луису Лакалье Поу.

За время своей политической карьеры Васкес дважды занимал президентский пост. Он управлял Уругваем с 2005-го по 2010 год и с 2015-го по 2020-й.