Пятница, 8 Января 2021 13:18

АрмИнфо. Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе с территории Республики Армения. Об этом 8 января сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Источник отмечает, что автобусами из Еревана в Степанакерт доставлено 181 беженцев. Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись 47 тыс. 834 беженцев.

Военнослужащими российского миротворческого контингента обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры.

Ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на двадцати трех наблюдательных постах.

Отметим, что для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Основу российского миротворческого контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.