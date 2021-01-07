Четверг, 7 Января 2021 18:56

АрмИнфо.Президент Республики Арцах Араик Арутюнян созвал расширенное рабочее совещание по программам урегулирования социальных и жилищных проблем населения, в ходе которых участники обсудили подходы по решению комплексных проблем вернувшихся в Арцах граждан.

Как сообщает пресс-служба главы госдуарства, в совещании приняли участие министр труда и социальных вопросов Армении Месроп Аракелян и руководители государственных уполномоченных органов Республики Арцах.

В ходе совещания Арутюнян подчеркнул, что в первую очередь необходимо завершить инвентаризацию свободного жилищного фонда в общинах. В этом контексте президент поручил руководителям администраций в ближайшие дни завершить списки и представить их в уполномоченные государственные органы.

Он подчеркнул, что кроме ремонта, эти квартиры будут оснащены необходимым минимальным имуществом и техникой. Поселившимся в этих квартирах семьям будут предоставлены также средства для развития экономической деятельности.

В течение года в рамках государственных, благотворительных и других программ содействия в общинах будут установлены быстро строящиеся дома, имеющие все необходимые для жизни условия.

Президент сообщил, что благодаря действенным усилиям правительства за короткий срок удалось восстановить большое количество инфраструктуры, преобладающая часть которых была полностью разрушена вследствие ракетного обстрела противника.

Он заявил, что планируется также проведение крупномасштабных программ по асфальтированию межсельских дорог, увеличению орошаемых земель и поощрению сельскохозяйственных работ.

Сообщается, что в ходе совещание было предложено продлить на нескольких месяцев содействие населению в размере 68 тыс. драмов (за исключением мужчин в возрасте от 18 до 58 лет). Однако данное предложение по программе социальной помощи должно быть доработано и одобрено Правительством Армении.