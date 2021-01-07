Четверг, 7 Января 2021 17:22

АрмИнфо.Заявление Азербайджана о том, что визит министра иностранных дел Армении в Арцах является нарушением обязательств, взятых в заявлении от 9 ноября, является совершенно пустым и безосновательным утверждением. Об этом, отвечая на вопросы Интерфакс, заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян.

<Заявление от 9 ноября не накладывает никаких ограничений на контакты между Арменией и Арцахом на разных уровнях>, - подчеркнула она

Нагдалян заметила, что трехстороннее заявление от 9 ноября, направленное на установление режима прекращения огня и размещение российских миротворцев в Арцахе, не фиксирует какого- либо соглашения по статусу Арцаха. <И с этой точки зрения все утверждения о том, что в статусе Арцаха произошли изменения, не соответствуют действительности. Статус Арцаха должен быть определен в результате мирного процесса, основанного на принципах, предложенных сопредседателями Минской группы ОБСЕ, на принципе права народов на самоопределение>, - сказала она.

Отметим, что сегодня Ильхам Алиев в воинственной форме предостерег официальных лиц Армении от поездок в Нагорный Карабах, подчеркнув, что это, якобы, препятствует нормализации отношений. <Пусть они не забывают о войне. Этим поездкам должен быть положен конец. Предупреждаем, что если будут предприниматься подобные провокационные действия, то Армения пожалеет еще больше", - сказал Алиев на совещании, посвященном подведению итогов за 2020 год.