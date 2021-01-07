Четверг, 7 Января 2021 17:21

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно обращал внимание на то, что в заявлении от 9 ноября не упоминается коридор, соединяющий Азербайджан с Нахиджеваном. Об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян, комментируя Армепресс заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева по поводу Нахичеванского коридора.

Геврокян, в частности, заявила, что автодорога через Мегри не будет открыта в одностороннем порядке. Пресс-секретарь заметила: <В частности, 9 пункт заявления, касается разблокирования транспортной и экономической инфраструктуры в регионе, и в этом контексте также возможно установление транспортного сообщения между восточной частью Азербайджана и Нахиджеванской Автономной Республикой.

Армению, конечно же, интересует возможность перевозки армянских грузов через территорию Азербайджана в Российскую Федерацию и Исламскую Республику Иран и обратно. Мы заинтересованы в возможности открытия для армянских грузов автомобильного и железнодорожного сообщений с Россией, а также с Ираном.

В этом контексте, естественно, Армения готова обеспечить сообщение между восточной частью Азербайджана и Нахиджеванской Автономной Республикой. Однако полное обсуждение этих вопросов было бы затруднено без полного выполнения 8 пункта, трехстороннего соглашения от 9 ноября, согласно которому предусматривает обмен телами заключенных и пленных.

Армянская сторона также считает крайне важным расширение поисково-спасательных операций в зоне боевых действий. Недавние заявления Азербайджана по этому поводу вызывают недоумение и ставят под сомнение приверженность Баку выполнению заявлений от 9 ноября. В Баку до сих есть пленные армяне, а также имеются многочисленные свидетельства жестокого и унизительного обращения с ними. Есть свидетельства казней заключенных, и все эти свидетельства требуют тщательного расследования, в том числе в международных судах.

В то же время антиармянская пропаганда в Азербайджане продолжается на протяжении последнего десятилетия. Необходимо прекратить провокационные действия и заявления, чтобы установить стабильность и мир в регионе>.

Отметим, что сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что намерен создать коридор, соединяющий Нахиджеван с западной частью Азербайджана, что положительно было воспринято президентами России и Турции. По его словам, открытие транспортного коридора выведет Нахиджеван из блокады.