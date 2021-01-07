Четверг, 7 Января 2021 15:54

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил создать коридор, соединяющий Нахичевань с западной частью Азербайджана, что положительно было воспринято президентами России и Турции. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на заявление главы Азербайджана на совещании, посвященном итогам 2020 года.

По его словам, открытие транспортного коридора выведет Нахичевань из блокады. <На данный момент идут конкретные работы по открытию Нахичеванского коридора. Я не хочу опережать события, но открытие этого коридора отражено в совместном заявлении, подписанном 10 ноября. Поэтому коридор обязательно откроется, что создаст новые возможности в регионе. Этой дорогой воспользуются как Азербайджан, так и Турция, Россия, Армения и Иран. Эта дорога будет иметь особое значение для многостороннего сотрудничества>, - сказал Алиев.