Четверг, 7 Января 2021 15:04

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предостерег официальных лиц Армении от поездок в Нагорный Карабах, подчеркнув, что это препятствует нормализации отношений. Выступление главы государства, как сообщает ТАСС, показано в четверг по телеканалу AzTV.

"Мне сообщили, что министр иностранных дел Армении находился в Ханкенди (Степанакерт). Пусть они не забывают о войне. Этим поездкам должен быть положен конец. Предупреждаем, что если будут предприниматься подобные провокационные действия, то Армения пожалеет еще больше", - сказал Алиев на совещании, посвященном подведению итогов за 2020 год.

Азербайджанский лидер отметил, что предпринимаются шаги по нормализации отношений при посредничестве России. "Россия предложила сторонам свои посреднические возможности. Побывавшая недавно в Армении и Азербайджане делегация представителей правительства России обсуждала в основном эти темы. Если отношения будут нормализованы, то какая необходимость в таких провокационных визитах? Что они хотят показать? Поэтому всем поездкам должен быть положен конец", - подчеркнул Алиев.

По его словам, ни один иностранный гражданин, представители ни одной международной организации, за исключением Международного комитета Красного Креста, не могут совершать поездки в Нагорный Карабах без разрешения Азербайджана. "Это наша территория. Весь мир признает ее как неотъемлемую часть Азербайджана", - продолжил президент. Алиев сказал, что если подобные поездки повторятся, то "ответ будет очень жестким".