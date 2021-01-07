|Премьер-министр РА: "Нашим приоритетом для дальнейшей реализации трехстороннего заявления от 10 ноября является полный обмен пленными, заложниками и телами погибших
|МЧС: Дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнской области, закрыты
|ГСЧС НКР: В Арцахе найдены тела 6 армянских военнослужащих
|За минувшие сутки в Армении выявлен 361 новый случай заражения коронавирусом
|Температура воздуха в Ереване составляет -10 градусов, но из-за высокой влажности ощущается как -20
|Президент Арцаха поручил в ближайшее время завершить инвентаризацию жилищного фонда общин
|Анна Нагдалян: Заявление от 9 ноября не накладывает никаких ограничений на контакты между Арменией и Арцахом на разных уровнях
|Мане Геворкян: Армения не намерена идти на односторонние уступки
|Спикер МИД РА: Азербайджанская сторона нарушала и продолжает нарушать ряд ключевых положений трехстороннего заявления.
|Алиев: Открытие транспортного коридора, соединяющего Нахичевань с западной частью Азербайджана, отражено в совместном заявлении, подписанном 10 ноября
|Алиев продолжает сыпать угрозами
|Патриарх Кирилл о карабахском конфликте: Я надеюсь, что мир будет
|Более 47 650 беженцев в сопровождении российских миротворцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе.
|Макрон высказался за поиск долговременного политического решения по Нагорному Карабаху
|Тигран Абраамян: Трехстороннее заявление от 9 ноября не решило ни одну из главных проблем
|Главы МИД 13 стран ЕС призвали предоставить вакцины странам Восточного партнерства к весне
|Армения и Арцах обсудили возможности возобновления процесса мирного урегулирования карабахского вопроса под эгидой Минской группы ОБСЕ
|СМИ: Из Москвы в Ереван прибыл спецборт с медиками?
|С 7 по 11 января в Армении ожидается облачность и туман
|Военнослужащих российского миротворческого контингента, несущих службу на наблюдательных постах, поздравили с Рождеством
|Медики и психологи МЧС России оказывают помощь гражданам Нагорного Карабаха
|Инженерные подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе проводят разминирование Степанакерта
|МЧС: В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|За минувшие сутки в Армении выявлен 201 новый случай заражения коронавирусом
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном
|Давид Бабаян назначен министром иностранных дел Арцаха
|Ашхабадский итоговый документ распространен в качестве документов 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН
|Новогоднее обращение Генерального Директора Банка ВТБ (Армения) Ивана Телегина
|С Новым годом!
|Рабочий график Банка ВТБ (Армения) в праздничные дни и возможности дистанционных каналов обслуживания
|В отношении соучредителя новостного сайта ArmNews возбуждено уголовное дело за призывы к насилию
|Сурен Папикян: Сегодня крайне важно иметь альтернативную дорогу в Сюнике
|В отношении полковника Полиции возбуждено уголовное дело
|Прокуратура: Арестован подполковник, обвиняемый в гибели 18 военнослужащих
|Глава Минздрава первым в Армении вакцинировался российской вакциной
|Посол: Европейский Союз приложит все возможные усилия, чтобы поддержать Армению в этот сложный период
|Cоюз писателей Украины саботирует армянскую литературу
|С. Лавров: Россия и впредь способствовать поддержанию мира, безопасности и стабильности на постсоветском пространстве
|Офисы продаж и обслуживания Beeline в новогодние праздники будут работать по специальному графику
|Глава МИД РФ: Ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта имеет тенденцию к нормализации
|Банк ВТБ (Армения) предоставит возможность делать покупки в рассрочку в канун Нового года!
|График работы филиалов Конверс Банка в нерабочие дни
|Омбудсмен: Недопустимы целевые нападки на правозащитные неправительственные организации, опасные тенденции роста оскорблений в их адрес
|За минувшие сутки в Армении выявлено 582 новых случаев заражения коронавирусом
|Владимир Путин поздравил Роберта Кочаряна с наступающим Новым годом и Рождеством
|Депутат Анна Григорян покидает фракцию <Мой шаг>, но не намерена складывать мандат
|МИД Армении представил официальную позицию в связи с процессами делимитации и демаркации границ
|Карен Гилоян назначен заместителем министра образования, науки, культуры и спорта РА
|В Нагорном Карабахе увеличатся единовременные пособия по рождению ребенка
|Премьер-министр России поздравил Армению с наступающим Новым годом и св. Рождеством
|АНК считает дезинформацией заявление вице-спикера парламента Армении о готовности к встрече с премьер-министром
|Жители приграничного села Шурнух перекрыли трассу Горис-Капан, требуя от властей Армении объяснений по складывающейся ситуации
|Оппозиционер: Единственный путь для вывода страны из нынешней ситуации - отставка премьер-министра Армении
|Министр: Есть надежда на полноценную реализацию программы Twinning в 2021 году
|Премьер-министр Армении провел встречи с лидерами оппозиционных фракций, консенсус не достигнут
|Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с наступающим Новым годом
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АрмИнфо. В последнее время на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск были зарегистрированы различные инциденты, в основном происходят нерегулярные обстрелы, а также провокации против гражданских транспортных средств. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал бывший советник президента Арцаха Тигран Абраамян.
Абраамян, в частности, отметил: <На первый взгляд, это небольшие локальные инциденты, но они ясно указывают на то, что проблемы в сфере безопасности, и существует большой риск эскалации.
Трехстороннее заявление от 9 ноября не решило ни одну из главных проблем. У нас нет ни четких гарантий безопасности, даже в условиях таких огромных людских и территориальных потерь, кроме того, эти вопросы станут еще острее в разные периоды>.
Отметим, что вчера ночью проект @wargonzo сообщил, что вражеские силы в Арцахе открыли огонь как по позициям Армии обороны, так и в воздух. Военнослужащие Армии обороны Арцаха соразмерно отвечают на провокацию ВС Азербайджана.
|Премьер-министр РА: "Нашим приоритетом для дальнейшей реализации трехстороннего заявления от 10 ноября является полный обмен пленными, заложниками и телами погибших
|МЧС: Дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнской области, закрыты
|ГСЧС НКР: В Арцахе найдены тела 6 армянских военнослужащих
|За минувшие сутки в Армении выявлен 361 новый случай заражения коронавирусом
|Температура воздуха в Ереване составляет -10 градусов, но из-за высокой влажности ощущается как -20
|Президент Арцаха поручил в ближайшее время завершить инвентаризацию жилищного фонда общин
|Анна Нагдалян: Заявление от 9 ноября не накладывает никаких ограничений на контакты между Арменией и Арцахом на разных уровнях
|Мане Геворкян: Армения не намерена идти на односторонние уступки
|Спикер МИД РА: Азербайджанская сторона нарушала и продолжает нарушать ряд ключевых положений трехстороннего заявления.
|Алиев: Открытие транспортного коридора, соединяющего Нахичевань с западной частью Азербайджана, отражено в совместном заявлении, подписанном 10 ноября
|Алиев продолжает сыпать угрозами
|Патриарх Кирилл о карабахском конфликте: Я надеюсь, что мир будет
|Более 47 650 беженцев в сопровождении российских миротворцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе.
|Макрон высказался за поиск долговременного политического решения по Нагорному Карабаху
|Тигран Абраамян: Трехстороннее заявление от 9 ноября не решило ни одну из главных проблем
|Главы МИД 13 стран ЕС призвали предоставить вакцины странам Восточного партнерства к весне
|Армения и Арцах обсудили возможности возобновления процесса мирного урегулирования карабахского вопроса под эгидой Минской группы ОБСЕ
|СМИ: Из Москвы в Ереван прибыл спецборт с медиками?
|С 7 по 11 января в Армении ожидается облачность и туман
|Военнослужащих российского миротворческого контингента, несущих службу на наблюдательных постах, поздравили с Рождеством
|Медики и психологи МЧС России оказывают помощь гражданам Нагорного Карабаха
|Инженерные подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе проводят разминирование Степанакерта
|МЧС: В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|За минувшие сутки в Армении выявлен 201 новый случай заражения коронавирусом
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном
|Давид Бабаян назначен министром иностранных дел Арцаха
|Ашхабадский итоговый документ распространен в качестве документов 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН
|Новогоднее обращение Генерального Директора Банка ВТБ (Армения) Ивана Телегина
|С Новым годом!
|Рабочий график Банка ВТБ (Армения) в праздничные дни и возможности дистанционных каналов обслуживания
|В отношении соучредителя новостного сайта ArmNews возбуждено уголовное дело за призывы к насилию
|Сурен Папикян: Сегодня крайне важно иметь альтернативную дорогу в Сюнике
|В отношении полковника Полиции возбуждено уголовное дело
|Прокуратура: Арестован подполковник, обвиняемый в гибели 18 военнослужащих
|Глава Минздрава первым в Армении вакцинировался российской вакциной
|Посол: Европейский Союз приложит все возможные усилия, чтобы поддержать Армению в этот сложный период
|Cоюз писателей Украины саботирует армянскую литературу
|С. Лавров: Россия и впредь способствовать поддержанию мира, безопасности и стабильности на постсоветском пространстве
|Офисы продаж и обслуживания Beeline в новогодние праздники будут работать по специальному графику
|Глава МИД РФ: Ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта имеет тенденцию к нормализации
|Банк ВТБ (Армения) предоставит возможность делать покупки в рассрочку в канун Нового года!
|График работы филиалов Конверс Банка в нерабочие дни
|Омбудсмен: Недопустимы целевые нападки на правозащитные неправительственные организации, опасные тенденции роста оскорблений в их адрес
|За минувшие сутки в Армении выявлено 582 новых случаев заражения коронавирусом
|Владимир Путин поздравил Роберта Кочаряна с наступающим Новым годом и Рождеством
|Депутат Анна Григорян покидает фракцию <Мой шаг>, но не намерена складывать мандат
|МИД Армении представил официальную позицию в связи с процессами делимитации и демаркации границ
|Карен Гилоян назначен заместителем министра образования, науки, культуры и спорта РА
|В Нагорном Карабахе увеличатся единовременные пособия по рождению ребенка
|Премьер-министр России поздравил Армению с наступающим Новым годом и св. Рождеством
|АНК считает дезинформацией заявление вице-спикера парламента Армении о готовности к встрече с премьер-министром
|Жители приграничного села Шурнух перекрыли трассу Горис-Капан, требуя от властей Армении объяснений по складывающейся ситуации
|Оппозиционер: Единственный путь для вывода страны из нынешней ситуации - отставка премьер-министра Армении
|Министр: Есть надежда на полноценную реализацию программы Twinning в 2021 году
|Премьер-министр Армении провел встречи с лидерами оппозиционных фракций, консенсус не достигнут
|Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с наступающим Новым годом
|Главы правительств РФ и Азербайджана подчеркивают важность постконфликтного восстановления Нагорного Карабаха
|Глава Следкома принял новоназначенного посла Беларуси в Армении
|Министр обороны РА посетил 102-ю военную базу Российской Федерации
|Зимний роуминг для абонентов Beeline: Стоимость интернета в ОАЭ составит 10 драмов/Мб
|Читать больше
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