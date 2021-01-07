Четверг, 7 Января 2021 13:36

АрмИнфо. В последнее время на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск были зарегистрированы различные инциденты, в основном происходят нерегулярные обстрелы, а также провокации против гражданских транспортных средств. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал бывший советник президента Арцаха Тигран Абраамян.

Абраамян, в частности, отметил: <На первый взгляд, это небольшие локальные инциденты, но они ясно указывают на то, что проблемы в сфере безопасности, и существует большой риск эскалации.

Трехстороннее заявление от 9 ноября не решило ни одну из главных проблем. У нас нет ни четких гарантий безопасности, даже в условиях таких огромных людских и территориальных потерь, кроме того, эти вопросы станут еще острее в разные периоды>.

Отметим, что вчера ночью проект @wargonzo сообщил, что вражеские силы в Арцахе открыли огонь как по позициям Армии обороны, так и в воздух. Военнослужащие Армии обороны Арцаха соразмерно отвечают на провокацию ВС Азербайджана.