Четверг, 31 Декабря 2020 14:08

АрмИнфо.Уважаемые клиенты и партнеры Банка ВТБ (Армения)!

2020 год запомнится нам как год, полный вызовов, ускоренного развития, освоения нового и пересмотра системы наших ценностей.

Пандемия затронула такие стратегические отрасли экономики как промышленность, строительство, торговля, туризм, сфера услуг и многие другие. В этих условиях для Банка ВТБ (Армения) задачей номер один стало оказание финансовой поддержки своим клиентам. В рамках объявленных кредитных каникул Банк реструктурировал более 160 тыс. кредитов физических лиц на 4,8 млрд драмов и 1,3 тыс. кредитов корпоративных клиентов на 400 млн драмов отложенных платежей. Важно отметить, что большинство клиентов Банка, несмотря на предоставленную им возможность кредитных каникул, погасили ежемесячные платежи по стандартному графику платежей.

Одновременно Банк занял активную позицию в рамках государственных программ, разработанных Правительством РА и направленных на устранение социальных и экономических последствий пандемии COVID-19. С апреля по июль 2020 года через широкую филиальную сеть нашего Банка госвыплаты получили более 100 тыс. нуждающихся в поддержке граждан РА на сумму 4,8 млрд драмов.

Банк ВТБ (Армения) также присоединился к ряду программ Правительства РА, нацеленных на оказание помощи малому и среднему бизнесу. В частности, мы начали предоставлять льготные кредиты совместно с Министерством экономики РА и Фондом «Центр поддержки инвестиций».

Банк принял активное участие в программах кредитования сельского хозяйства как одной из приоритетных отраслей экономики, предлагая сниженные процентные ставки сельскохозяйственным предприятиям.

Наша ответственность выражается не только в финансовой поддержке населения и экономики, но и в заботе о безопасности сотрудников и клиентов. В течении всего года мы проводили мероприятия по предотвращению распространения COVID-19 на территории головного офиса и филиалов. 40% сотрудников головного офиса с марта переведены на дистанционную работу, было организовано еженедельное тестирование персонала на COVID-19. В филиалах особое внимание уделяется соблюдению социальной дистанции, регулярно проводится дезинфекция помещений, установлены антисептики, ионизаторы воздуха, при входе клиентам раздаются маски, осуществляется замер температуры посетителей.

В настоящее время Банк ВТБ (Армения) обладает самой широкой сетью филиалов, банкоматов и зон самообслуживания клиентов 24/7 на территории Армении. В стране работает более 70 филиалов, из которых 28 находятся в Ереване и 45 – в регионах. Общее число банкоматов на конец года достигло 198, из которых 95 размещены в Ереване, 103 – в регионах РА.

В Ереване действует специализированный филиал по индивидуальному обслуживанию малого и среднего бизнеса, два VIP филиалов, а также Ипотечный центр – первый филиал подобного формата в банковской системе РА, где можно получить не только профессиональную консультацию персонального менеджера, но и комплексные решения от партнеров – застройщиков, страховых компаний, дизайнеров, магазинов стройматериалов, мебели, техники и т.д. В декабре мы открыли центр автокредитования на территории центрального авторынка Армении, тем самым сэкономив время клиентов на оформление автокредита.

При этом Банк активно развивает дистанционные каналы обслуживания и в 2020 году предложил своим клиентам ряд нововведений на банковском рынке, в том числе возможность получения выписок через личный кабинет на сайте, безбумажную технологию обслуживания, дистанционный канал получения СДП через сайт и платежные терминалы, возможность оформления кредитов в онлайн-режиме.

Мы продолжили работу по повышению эффективности и качества обслуживания клиентов. Важным шагом в этом направлении стал запуск системы CRM, которая позволяет непрерывно анализировать клиентские данные и сохранять всю историю взаимодействия с клиентом. Кроме того, внедрена единая оферта по всем продуктам Банка для оптимизации работы фронт-линии, что позволило увеличить скорость операций и в два раза сократить объем заключаемых с клиентами договоров.

В 2020 году Банк расширил продуктовую линейку, ориентируясь на потребности клиентов и мировые тренды. Так, мы первыми в Армении выпустили продукт «Платежное кольцо Mastercard» − уникальный гаджет, созданный на основе технологий, финансов и пользовательского опыта. Также в конце года совместно с международной системой Visa запустили новые платежные карты Teens и Kids для детей и подростков, которые имеют ряд преимуществ как для юных клиентов, так и для их родителей.

Шагая в ногу с тенденциями развития финансового рынка, в 2021 году Банк ВТБ (Армения) планирует не только уделять внимание традиционным банковским инструментам, но и активно развивать технологическую составляющую. Первоочередными задачами для нас станут усовершенствование систем дистанционного обслуживания, повышение эффективности взаимодействия с клиентами и оптимизация бизнес-процессов. В частности, в ближайшее время мы планируем внедрение идентификации на основании биометрии, а также новый механизм контроля сделок по SMS.

Важнейшим направлением социальной деятельности Банка ВТБ (Армения) является поддержка здравоохранения, развитие культуры, спорта и образования в стране. В этом году в рамках корпоративной социальной ответственности мы выделили Министерству здравоохранения РА 23 млн драмов на борьбу с распространением COVID-19. Банк также принял участие в различных спонсорских и благотворительных программах. Одним из заключительных мероприятий этого года стал организованный Банком новогодний праздник для 300 детей Харбердского специализированного детского дома.

От имени команды Банка ВТБ (Армения) искренне благодарю вас за сотрудничество и доверие. От всего сердца желаю мира, крепкого здоровья и финансового благополучия. Пусть Новый год принесет вам только положительные перемены.

С наступающим 2021 годом!

С уважением,

Генеральный директор Банка ВТБ (Армения)

Иван Телегин