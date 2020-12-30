Среда, 30 Декабря 2020 13:45

АрмИнфо. Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта имеет тенденцию к нормализации. Об этом в интервью ТАСС заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

По его словам, в Москве исходят из необходимости неукоснительного исполнения всех договоренностей, зафиксированных сторонами в совместном заявлении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна от 9 ноября. В этом ключе продолжатся посредническое

взаимодействие с Баку и Ереваном. "На повестке дня - недопущение любых нарушений режима прекращения огня, а также очистка местности от взрывоопасных предметов, обмен военнопленными и телами погибших, обеспечение безопасности возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц, решение острых гуманитарных вопросов, сохранение исторических памятников, независимо от их конфессиональной принадлежности, разблокирование транспортных и экономических связей. По всем этим направлениям есть определенный позитив, но возникают и проблемы, неизбежные с учетом неординарности ситуации", - отметил глава МИД России.

Что касается обсуждения до сих пор не решенных политических вопросов, то, как заверил Сергей Лавров, Россия вновь подтверждает свою готовность как в национальном качестве, так и по линии сопредседателей минской группы ОБСЕ оказывать содействие в организации таких встреч, как только стороны будут к этому готовы.