Вторник, 29 Декабря 2020 16:41

АрмИнфо. Посреднические усилия России дали конкретные результаты в нагорно-карабахском урегулировании. Об этом говорится в распространенном 29 декабря комментарии МИД РФ об основных внешнеполитических итогах 2020 года.

"Благодаря посредничеству нашей страны прекращены боестолкновения и восстановлен мир в Нагорном Карабахе. Оказана чрезвычайная гуманитарная помощь населению, созданы условия для возвращения беженцев и перемещенных лиц, развернута миротворческая операция, согласовано создание совместного российско-турецкого центра по наблюдению за режимом прекращения боевых действий", - подчеркнули в ведомстве.