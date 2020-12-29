Вторник, 29 Декабря 2020 16:31

АрмИнфо. Анкара рассчитывает, что совместный Центр по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе будет создан в самом скором времени. Об этом 29 декабря заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"По Карабаху. Мы видим, что установлен режим прекращения огня. Мы надеемся, что в самом скором времени будет создан совместный Центр по мониторингу контроля за соблюдением режима прекращения огня", - сказал он, передает ТАСС.