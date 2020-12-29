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АрмИнфо. Россия и Турция солидарны в том, что ситуация в Нагорном Карабахе не должна использоваться для проникновения иностранных наемников в регион. Как передает ТАСС, об этом 29 декабря заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
"Наше общее мнение заключается также в том, что ситуация в Нагорном Карабахе не должна использоваться для попыток проникновения иностранных наемников в этот регион. Здесь у нас с турецкими коллегами абсолютно единые позиции", - сказал он.
"Приветствуем стремление Анкары содействовать выполнению сторонами конфликта своих обязательств. В частности, в рамках договоренности, которая была подписана президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении 9 ноября, а также в рамках российско-турецкого совместного центра по контролю за выполнением обязательств по прекращению огня", - подчеркнул министр.
Лавров напомнил, что этот совместный центр создается в результате договоренностей президентов России и Турции и сейчас "происходит процесс его активного развертывания".
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|Министр: В ближайшее время в Капанском медицинском центре можно будет пройти компьютерную томографию в рамках государственного заказа
|Российский сенатор: Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе обеспечит мир в регионе в долгосрочной перспективе
|ВТБ (Армения) первый на рынке Армении переходит на безбумажную технологию обслуживания клиентов в рамках кредитных сделок
|Завершилось предварительное следствие по уголовному делу в отношении экс-депутата Мгера Седракяна
|Гагик Галачян назначен заместителем министра иностранных дел Армении
|Премьер-министр Армении произвел ряд перестановок в министерствах и ведомствах
|Армения вернула Азербайджану двоих пленных, Баку - четырех
|Глава МИД Армении переговорил с кипрским коллегой
|Депутат от правящего блока оппозиции: Вы повели себя, как хулиганы
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|Большая команда его волонтеров оказывает помощь семьям погибших и раненых
|МИД Турции: Необходимо, чтобы безопасность границ Азербайджана была обеспечена в рамках мер международного права
|Омбудсмен: Государственные органы призваны сыграть фундаментальную роль в предотвращении насилия или любого другого типа напряженности
|Благотворительные фонды и организации будут освобождены от выплат государственной пошлины
|Турецкие военные прибыли для работы в Совместном центре мониторинга
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|Международная платежная система Visa признала Ардшинбанк самым крупным эмитентом ее карт в Армении.
|МИД Армении и Ирана определили перспективы сотрудничества с целью преодоления новых региональных вызовов
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|Армия обороны опровергает сообщения азербайджанской стороны о перестрелке в Гадрудском районе
|Геворк Петросян: Если у власти в стране останется Пашинян, заседания парламента Армении начнутся со слов Салам Алейкум
|Депутат от власти: Требования об отставке премьер-министра Армении утратили всякий смысл
|Депутат от оппозиции предложил своему коллеге от правящего блока сдать свой мандат
|Наира Зограбян: Сделаю все возможное, чтобы образованный друг Никола Пашиняна Ильхам Алиев был признан политическим преступником
|Депутат: Сегодня предпринимается попытка стереть Республику Армения с географической карты мира
|Совет безопасности Армении опроверг заявление Микаеля Минасяна о якобы <секретном> сообщении ОДКБ
|Между участниками акции протеста и депутатами Национального Собрания от фракции <Мой шаг> произошли потасовки
|Между Робертом Кочаряном и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор
|МЧС: В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги
|За минувшие сутки в Армении выявлено 114 новых случаев заражения коронавирусом
|Ваан Вардапетян: В Армении произошла естественная люстрация
|Перед зданием парламента Армении проходит акция активистов, требующих отставки премьер-министра
|Карен Григорян, Ваник Оганян и Акоп Асланян стали депутатами армянского парламента
|Российско-Армянский Университет и Университет Цюриха начинают новый совместный исследовательский проект
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