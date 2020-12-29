Вторник, 29 Декабря 2020 16:24

АрмИнфо. Россия и Турция солидарны в том, что ситуация в Нагорном Карабахе не должна использоваться для проникновения иностранных наемников в регион. Как передает ТАСС, об этом 29 декабря заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Наше общее мнение заключается также в том, что ситуация в Нагорном Карабахе не должна использоваться для попыток проникновения иностранных наемников в этот регион. Здесь у нас с турецкими коллегами абсолютно единые позиции", - сказал он.

"Приветствуем стремление Анкары содействовать выполнению сторонами конфликта своих обязательств. В частности, в рамках договоренности, которая была подписана президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении 9 ноября, а также в рамках российско-турецкого совместного центра по контролю за выполнением обязательств по прекращению огня", - подчеркнул министр.

Лавров напомнил, что этот совместный центр создается в результате договоренностей президентов России и Турции и сейчас "происходит процесс его активного развертывания".