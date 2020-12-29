Вторник, 29 Декабря 2020 13:04

АрмИнфо. Кто из вас без греха, тот первым пусть бросит в нее камень. С этим библейским обращением обратился 29 декабря к депутатам Национального Собрания РА независимый депутат Арман Бабаджанян, комментируя проект решения НС о смещении Наиры Зограбян с должности председателя комиссии НС по правам человека и общественным вопросам.

Продолжая библейскую тему, Арман Бабаджанян отметил, что правящее большинство видит соринку в чужом глазу, не замечая бревна в своем собственном. Фракции "Мой шаг" представляется, что проект решения о лишении Наиры Зограбян должности, является самым главным вопросом

повестки, который необходимо обсудить в приоритетном порядке, особенно после второй карабахской войны. "И вы считаете, что налогоплательщики для этого вам платят?", - задался вопросом депутат, призвав в этом случае обсудить деятельность и эффективность всех председателей парламентских комиссий, большая часть которых просто бездействовала, особенно в период войны. От заявлений же Наиры Зограбян, продолжил оратор, ситуация в стране не улучшилась, атмосфера нетерпимости не испарилась. Арман Бабаджанян отметил, что будет голосовать против представленного документа, считая, что Наире Зограбян еще есть что делать в парламенте.

По мнению депутата, армия и справедливость - вот самые главные приоритеты, которые государство должно обеспечить для своих граждан.

Война показала, что государство не смогло создать армию, способную обеспечить безопасность страны и ее граждан. Между тем, уже на 10 дней после войны от властей должен был поступить проект закона о воинском резерве, которым предусматривалось бы формирование резерва в 300 тысяч человек. Должна была быть определена модель создания резерва - финская, израильская, эстонская или швейцарская, но этого не произошло и не происходит. "Если Национальное Собрание ощущает ответственность за судьбу страны, то должно действовать без промедлений. Когда границы государства беззащитны, это означает отсутствие вооруженных сил, и необходимо решать эти и другие вопросы, а не заниматься проблемой Наиры Зограбян", - подчеркнул Арман Бабаджанян.

Отметим, что сегодня в парламенте в 13.10 начнется тайное голосование по вопросу л лишения Наиры Зограбян должности председателя комиссии по правам человека и общественным вопросам. Сама Наира Зограбян в обсуждениях не участвует. Ранее она отмечала, что не намерена участвовать в шоу, организованном правящим большинством.