Вторник, 29 Декабря 2020 12:19

АрмИнфо.Защитник прав человека Армении обратился в международные структуры в связи с вывеской <Добро пожаловать в Азербайджан> установленной на трассе Горис-Капан Сюникской области. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил омбудсмен Армении Арман Татоян.

Татоян отметил, что установка азербайджанцами вывески с картой этой страны вызвала глубокую озабоченность в Горисе, Воротане и ряде других мирных населенных пунктов. То же самое касается установки азербайджанских флагов на этом участке дороги, а также в районе села Воротан.

<Жители этих населенных пунктов направили в офис Защитника прав человека Армении сигналы тревоги относительно своей жизни, физической безопасности и неприкосновенности, прав собственности и других жизненно важных прав. В предупреждениях говорилось, что это грубое нарушение их прав. Сотрудники Защитника прав человека Армении немедленно начали детальное расследование. В территории Азербайджана на этой карте включена значительная часть Сюникской области и некоторые другие населенные пункты Армении.

Установление данной вывески достойно осуждения. Цель Азербайджана вызвать панику среди местного населения. Данный шаг направлен на устрашение жителей приграничных регионов Армении с учетом пыток, этнических чисток и других военных преступлений, которые азербайджанские ВС осуществляли в отношении Армении с сентября 2020 года. Такие шаги особенно достойны осуждения на фоне государственной политики пропаганды геноцида армян и антиармянства в Азербайджане, а также открытого призыва к войне против Армении со стороны известных азербайджанцев. Данные призывы получили общественное одобрение в этой стране. Сотрудники зафиксировали необходимые доказательства>, - говорится в заявлении аппарата омбудсмена.