Понедельник, 28 Декабря 2020 14:59

АрмИнфо. Требования об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна потеряли всякий смысл. Об этом 28 декабря на внеочередном заседании Национального Собрания Армении заявила глава правящей фракции от блока "Мой шаг" Лилит Макунц.

По ее словам, все, кто хочет смены власти, должен как можно скорее сесть за стол переговоров и обсудить, когда и как следует провести внеочередные парламентские выборы. "Если оппозиция добивается смены власти, то это законный путь для этого", - подчеркнула Макунц.

В свою очередь, секретарь парламентской фракции от оппозиционной партии "Процветающая Армения" Арман Абовян напомнил о намерениях правящего блока сместить с должности председателя парламентской комиссии по защите прав человека и связям с общественностью Наиру Зограбян. По его словам, если властям это удастся, то, тем самым, в очередной раз будет нарушена Конституция страны. Согласно букве закона, продолжил депутат, никто не имеет права лишать депутата должности на основе его высказываний. "Это закреплено Конституцией и законами, и теперь депутаты от власти, в который раз уже, хотят преступить закон", - подчеркнул Абовян. По его словам, за делом Зограбян следят и зарубежные парламентарии, которые могут предать делу международную огласку. Во фракции считают данный вопрос политическим преследованием со стороны Никола Пашиняна Наиры Зограбян. "В этом фарсе фракция не будет принимать участия", - заявил Арман Абовян.

Напомним, что ранее Наира Зограбян назвала "мусором" электорат, приведший к власти Никола Пашиняна и его команду. По мнению

депутатов от правящего блока, подобные оскорбления в адрес граждан несовместимы со статусом депутата, поэтому Зограбян, как минимум, не должна руководить парламентской комиссией.