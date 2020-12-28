Понедельник, 28 Декабря 2020 13:23

АрмИнфо. Наша страна находится в плачевном состоянии. В отношении партии <Процветающая Армения> осуществляется политическое преследование. Об этом в ходе брифинга в парламенте заявила депутат от фракции <Процветающая Армения> Наира Зограбян.

Депутат отметила, что премьер-министр сдал большую часть территории Арцаха и сдает важнейшие, стратегические высоты в Сюнике и Гегаркунике. <Мы стоим перед опасностью потери государственности. Руководство Азербайджана и Турции не скрывает, что война с Арменией неизбежна, в то время как руководство страны занято вопросом удерживания своей власти. Премьер-министр пытается своими угрозами запугать оппозицию, пытается спекулировать на горе матерей, тела детей которых так и не нашли. Пашинян говорит, что оппозиция не занимается этим вопросом, но разве это дело оппозиции?>, - подчеркнула Зограбян.

<Еще в июне текущего года глава ППА Гагик Царукян предупреждал общественность и правящую фракцию <Мой шаг> о том, что страна стоит перед огромной опасностью. В ответ на его заявления руководство страны только иронично усмехалось. А затем началось политическое преследование Царукяна. Его лишили неприкосновенности и арестовали. А теперь начали преследовать меня>, - заметила Зограбян.

Депутат подчеркнула, что долгое время против нее пытались возбудить уголовное дело, однако, не получилось. <После этого, Пашинян принял решение лишить меня статуса главы парламентской комиссии по правам человека. Национальное Собрание, которое должно было стать площадкой, на которой обсуждались бы важнейшие социальные и политические вопросы, превратился в площадку, на которой Никол Пашинян мстит тем, кто выступает против него. Премьер думает, что я умру от горя, если лишусь данной должности. Это не так, я продолжу свою работу в том же режиме, что и раньше>, - подчеркнула Зограбян.

Однако, по мнению парламентария, личная месть далеко не единственная причина, по которой Пашинян намерен лишить ее должности главы комиссии. <У меня есть целый пакет документов, в котором подробно представлены все военные преступления Азербайджана. Я составила ряд писем руководителям международных структур о данных преступления и ожидаю, что в отношении Азербайджана и президента Ильхама Алиева будут приняты санкции. А Пашинян вероятно опасается, что в отношении его образованного друга могут применить санкции, однако, я могу отправить эти письма не только как глава комиссии по правам человека, но и как обычный депутат>,- подчеркнула она.

Зограбян заявила, что ее заявление о том, что нечестные люди сдали Арцах и по частям сдают Армению, было воспринято как оскорбление. <Я продолжаю оставаться при мнении, что все те, кто оправдывает Пашиняна являются предателем Армении. В то время, никто не вспоминает словарный запас самого Пашиняна, который использовал различные оскорбления в отношения граждан Армении, судей и представителей Армянской апостольской церкви>, - заключила депутат.

Отметим, что сегодня в парламенте будет обсуждаться предложение о лишении депутата Наиры Зограбян поста председателя парламентской комиссии по правам человека.