Понедельник, 28 Декабря 2020 13:20

АрмИнфо. Глава офиса второго президента Армении Виктор Согомонян не стал опровергать информацию о том, что между Робертом Кочаряном и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор.

Отметим, что ранее один из телеграмм-каналов сообщал, что данный разговор состоялся в начале недели. В ходе беседы президент России и экс-президент Армении обсудили текущую ситуацию в регионе, вопросы, связанные с безопасностью, а также внутриполитическую обстановку в Ереване. Отдельно обсуждалось экономическое положение Армении. Беседа длилась около часа