Суббота, 26 Декабря 2020 13:18

АрмИнфо.25 декабря 20 участников программы <Основы программирования>, которая осуществляется на грант Министерства высокотехнологической промышленности, получили сертификаты об окончании учебного курса.

Как сообщается пресс-служба министерства, программа была запущена еще в мае этого года в онлайн- режиме, на участие в которой подали заявки 5 тыс. человек, из коих 2 тыс. перешли в отборочный тур. Стоит отметить, что подавляющее большинство участников являются жителями областей Армении и Арцаха, и только 990 - из Еревана. Свидетельства и сертификаты об окончании курса в общей сложности получили 1009 человек.

Сообщается, что для 100 студентов, добившихся лучших результатов на протяжении всей программы, Российско-армянский университет (Славянский университет) организовал и профинансирует бесплатные углубленные курсы, а в дальнейшем 5 лучших будут вовлечены в работы по проектам университета. Министерство осуществляет программу <Основы программирования> с целью предоставить возможность всем желающим на бесплатной основе осуществить переход в сферу технологий. В частности, в программе уже приняли участие специалисты сферы туризма, филологи, журналисты, юристы, бухгалтеры, педагоги, парикмахеры и кулинары. Более детально познакомиться с программой <Основы программирования> можно, перейдя по следующей ссылке: https://www.edu2020.am/.