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АрмИнфо.Вариант с проведением в Армении внеочередных парламентских выборов, предложенный премьер-министром РА Николом Пашиняном, неприемлем. Об этом на своей странице в Facebook написал координатор Движения за спасение Родины, представитель Верховного органа "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.
По его словам, политический труп ищет выход, снова прячется за народом, снова пытается обмануть народ. "Предатель, твоя политическая цель - это другая реальность, и твое устранение неизбежно. Все твои попытки вовлечь наш народ в свои национальные программы не увенчаются успехом", - написал политик.
Напомним, что накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал возможность проведения в стране внеочередных парламентских выборов в 2021 году. На своей страничке в Фейсбук Пашинян отметил, что сейчас уже стало очевидным, что оппозиционный протест с требованием его отставки не получил поддержки народа. "Я не цепляюсь за кресло премьера, но и не могу отнестись с неуважением к предоставленной мне народом должности премьер-министра", - подметил Пашинян. Будущая судьба политического руководства страны, этой должности должны решаться народом через его свободное волеизъявление, и он, как премьер-министр Армении, считает себя гарантом этого свободного волеизъявления. "В результате такого народного решения я готов покинуть пост премьер-министра, покинуть исключительно по решению народа. И я также готов продолжить руководить Республикой Армения в это непростое время в случае подтверждения доверия со стороны народа", - написал премьер.
|В 2020 году Министерство здравоохранения на госсредства приобрело 40 машин скорой помощи
|Из Китая в Армению будет поставлена очередная партия груза с медпринадлежностями для борьбы с коронавирусом
|Сертификаты об окончании учебного курса программы <Основы программирования> получили уже 1009 человек
|Генрих Мхитарян: Награждение - заслуга всех моих товарищей по команде
|Фермеры Армении получат возможность представить свою продукцию на сельскохозяйственной ярмарке
|Глава партии "Национальное согласие" Арам Арутюнян привлечен в качестве подозреваемого по уголовному делу
|Наира Зограбян: Для меня большая честь быть отвергнутой предателем родины
|Оппозиционный политик: Неприемлем вариант с проведением в Армении внеочередных парламентских выборов
|Полиция РА: За время боевых действий в Карабахе погибли 38 полицейских, ранены около 40
|Замглавы МИД России обсудил с Омбудсменом Армении возможности для наращивания взаимодействия на различных площадках
|Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов
|Банк ВТБ (Армения) впервые в Армении предлагает клиентам новую возможность получения своих выписок через сайт Банка
|Мэр Капана: Во время арцахской войны сюникцы занялись самообороной, руководство страны нам не помогало
|В. Путин: СНГ является важнейшим направлением работы России на внешнеполитическом треке
|Премьер-министр Армении поздравил Георгия Гахария по случаю переназначения на должность премьер-министра Грузии
|Глава Капана: Я не видел ни одного документа, касающегося демаркации границ с Азербайджаном
|Россия внесла в МККК два миллиона швейцарских франков для помощи Карабаху
|Геворк Парсян: Уголовные дела, возбужденные в отношении мэров городов Сюникской области, политически мотивированы
|Мэр Капана отметил, что для граждан Сюникской области крайне важно иметь дома оружие для самообороны
|Геворк Парсян не исключает возможность позиционных изменений на армяно- азербайджанской границе
|Ишхан Сагателян пообещал усилить борьбу за отставку действующего правительства
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 28 декабря
|Пашинян встретился с родителями без вести пропавших солдат
|Минкульт: Герб Республики Армения будет доработан
|Полиция Армении подвергаeт приводу участников мирной акции, митингующие требуют отставки премьера
|В Армении гражданин за рулем отвлекся на телефон и сорвался с обрыва на железнодорожное полотно
|Лилит Макунц подала в суд на Гарника Исагуляна
|Министр: В Армении и Арцахе реализуются 15 программ, направленных на временные решения в поствоенное время социальных проблем пострадавших граждан
|Омбудсмены Армении и Арцаха опубликовали совместный доклад, касающийся нападения азербайджанских ВС на журналистов
|Суд общей юрисдикции отклонил ходатайство следственного органа об аресте мэра Каджарана
|Аналитик: Сохранение минского формата - рычаг давления России на Турцию и Азербайджан
|Люди. Звери. Обстоятельства - премьера
|За минувшие сутки в Армении выявлено 621 новых случаев заражения коронавирусом
|Социолог: Стремящиеся к взятию Дома правительства борцы, далеки от реалий
|В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|Минтеруправления Арцаха: Общины Бердзор, Ахавно, Неркин Сус и Калер не перешли под контроль Азербайжана
|В Армении с 25 по 29 декабря ожидается похолодание
|Полковник Полиции освобожден из под стражи
|Обнаружены тела еще 4 погибших военнослужащих
|Никол Пашинян встретился с добровольцами Арцахской войны
|Палата депутатов Люксембурга осудила агрессию Азербайджана, Турции и джихадистов в отношении Арцаха
|Аргишти Кярамян назначен на должность заместителя председателя Следственного комитета Армении
|Геворг Горгисян требует пояснений у премьер-министра в связи с заявлением о 2 общинах Сюникской области
|Экс-министр культуры и молодежи Армении объявлена в розыск
|Лавров и Чавушоглу обсудят деятельность совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Карабахе
|Константин Затулин: Армения находится в депрессии и не время вести переговоры о статусе Арцаха
|Новое направление гуманитарного сотрудничества: онлайн конференция туркменских и армянских библиотекарей
|Константин Затулин: Во время последней войны Москва оказывала военно-техническое содействие Еревану и в Азербайджане об этом знают
|Российский депутат: В последнее время в России усилились подобные настроения: противостояние между Арменией и Азербайджаном нас не касается
|Ильхам Алиев пригласил казахстанские компании принять участие в восстановлении Нагорного Карабаха
|Затулин: Армянский народ не раз возрождался из пепла, надеюсь так будет и на сей раз, и чем скорее это произойдет, тем лучше
|Вазген Манукян: Чем дольше Никол Пашинян будет занимать пост премьер-министра Армении, тем больше мы потеряем
|Омбудсмен Армении отправился в Москву с рабочим визитом
|Герасимов: Российские миротворцы контролируют весь Нагорных Карабах
|Арман Татоян: Призывы к вооруженному перевороту недопустимы
|Глава МЧС России: Основная задача гуманитарной операции в Нагорном Карабахе - скорейшее восстановление мирной жизни
|Ованес Игитян: Мир обсуждает наши проблемы больше нас самих
|Командующий войсками в Нахичеване провел встречу с министром обороны Турции в Анкаре
|Замначальника Полиции РА: Приказ премьер-министра РА - не закон
|Спикер Госдумы: Решение по Карабаху – одно из важнейших, принятых президентом страны
|Читать больше
|Аналитик: Сохранение минского формата - рычаг давления России на Турцию и Азербайджан
|Социолог: Стремящиеся к взятию Дома правительства борцы, далеки от реалий
|Ованес Игитян: Мир обсуждает наши проблемы больше нас самих
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