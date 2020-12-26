Суббота, 26 Декабря 2020 13:16

АрмИнфо.Вариант с проведением в Армении внеочередных парламентских выборов, предложенный премьер-министром РА Николом Пашиняном, неприемлем. Об этом на своей странице в Facebook написал координатор Движения за спасение Родины, представитель Верховного органа "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

По его словам, политический труп ищет выход, снова прячется за народом, снова пытается обмануть народ. "Предатель, твоя политическая цель - это другая реальность, и твое устранение неизбежно. Все твои попытки вовлечь наш народ в свои национальные программы не увенчаются успехом", - написал политик.

Напомним, что накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал возможность проведения в стране внеочередных парламентских выборов в 2021 году. На своей страничке в Фейсбук Пашинян отметил, что сейчас уже стало очевидным, что оппозиционный протест с требованием его отставки не получил поддержки народа. "Я не цепляюсь за кресло премьера, но и не могу отнестись с неуважением к предоставленной мне народом должности премьер-министра", - подметил Пашинян. Будущая судьба политического руководства страны, этой должности должны решаться народом через его свободное волеизъявление, и он, как премьер-министр Армении, считает себя гарантом этого свободного волеизъявления. "В результате такого народного решения я готов покинуть пост премьер-министра, покинуть исключительно по решению народа. И я также готов продолжить руководить Республикой Армения в это непростое время в случае подтверждения доверия со стороны народа", - написал премьер.