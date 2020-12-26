Суббота, 26 Декабря 2020 00:12

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал сегодня возможность проведения в стране внеочередных парламентских выборов в 2001 году.

На своей страничке в Фейсбук Пашинян отметил, что сейчас уже стало очевидным, что оппозиционный протест с требованием его отставки не получил поддержки народа. «У оппозиции были все возможности заручиться поддержкой населения вокруг своего требования. У нее огромные финансовые, медийные и организационные ресурсы, у нее широкие возможности для организации митингов и акций протеста, но она не только не смогла воспользоваться народной поддержкой, но и количество ее сторонников сократилось до минимума, а площадные процессы начали затухать», - подчеркнул Пашинян.

Он отметил также, что «никто не может сказать, что мы сохранили власть с помощью грубой силы. Напротив, нас обвиняют в излишней мягкости».

Все это, как считает глава правительства, никоим образом не меняет приверженность его команды, и его личную, держать ответ перед народом. «Я не цепляюсь за кресло премьер, но и не могу отнестись с неуважением к предоставленным мне народом властью, к должности премьер-министра», - подметил Пашинян.

Будущая судьба политического руководства страны, этой должности должны решаться народом через его свободное волеизъявление, и он, как премьер-министр Армении, считает себя гарантом этого свободного волеизъявления. «В результате такого народного решения я готов покинуть пост премьер-министра, покинуть исключительно по решению народа. И я также готов продолжить руководить Республикой Армения в это непростое время в случае подтверждения доверия со стороны народа», - записал премьер.

На все эти вопросы можно ответить, как подчеркнул Пашинян, только одним способом - провести внеочередные парламентские выборы. «На основании вышеизложенного приглашаю парламентские и заинтересованные внепарламентские силы на консультации по вопросу проведения в стране внеочередных парламентских выборов в 2021 году», - написал Пашинян.