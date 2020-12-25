Пятница, 25 Декабря 2020 18:44

АрмИнфо. Сюникская область принимала активное участие в ходе войны в Арцахе. Мы принимали участие в военных действиях и оказывали поддержку в тылу. Об этом в ходе парламентских слушаний о ситуации в стране, организованных партией <Процветающая Армения> заявил мэр города Капан Геворк Парсян.

Парсян отметил, что 18 октября премьер-министр в Горисе созвал совещание и предложил жителям Сюника перейти к самообороне. <Координатором по защите Сюника был назначен генерал Артак Давтян. Мы очень быстро самоорганизовались и перешли к самообороне. В то время мы были совершенно одни, никто из правительства нам не помогал. Генерал Давтян очень быстро оценил ситуацию и предложил нам как можно скорее занять выгодные позиции как в Армении, так и за ее пределами. Это было очень важно для защиты наших населенных пунктов. Мы заняли позиции вдали от наших населенных пунктов, чтобы создать линию обороны. Были очень трудные и упорные бои, в том числе возле села Давид Бек. У нас были жертвы, однако, мы ни на миллиметр не отошли от занятых позиций>, - подчеркнул Парсян.

Мэр Капана заметил, что 9 ноября было заключено трёхстороннее соглашение, согласно которому Вооруженные силы остаются на свои местах. И сюникцы не сдвинулись со своих позиций.

<Однако, 17 декабря из Министерства обороны поступил приказ оставить позиции и вернуться на территорию Армении. Это огромная проблема для жителей Капана. Заняв позиции в Армении у нас сложилась ситуация, при которой противник расположился в 1 километре от города Капан.

Сейчас Капан стал мишенью для вражеских сил, так как им перешли значимые для области высоты. Также возникла проблема, связанная с безопасностью дорог. В частности, речь идет о дорогах Горис-Капан, Капан-Чакатен и Капан-Агарак. Дорога Капан-Агарак не используется, так как она полностью находится под контролем противника и никаких решений по этому вопросу нет. К счастью, имеется альтернативная дорога, но она довольная длинная и в условиях зимы практически непроходимая. Таким образом, села расположенные на данном участке дороги, практически оказались в окружении>, - заметил Парсян.

Он подчеркнул, что в городе напряженная ситуация, но паники нет. <Я уверен, что мы должны сделать все возможное, чтобы защитить Сюник>,- заметил Парсян. Мэр Капана также заявил, что после войны азербайджанцы не осуществляли никаких поползновений, чтобы занять новые позиции. Более того, Парсян заявил, что жителям Сюника обещали, что, в случае заключения соглашения, их позиция будет учтена, но этого не произошло.

<Мы встречались с министром обороны, спросили зачем нас заставляют покидать линию оборону, которую мы создали. Министр к нашему удивлению заявил, что договоренность об этом была с первого дня. Также Вагаршак Арутюнян заметил, что никаких переговоров о сохранении линии обороны не может быть и речи>, - подчеркнул мэр Капана.

Он также отметил, что на территории села Кармракар вблизи Капана уже дислоцированы российские пограничники, они также несут службу в Горисе. Но ни о какой российской военной базе в регионе он не слышал.