Пятница, 25 Декабря 2020 13:53

АрмИнфо.В Армении и в Арцахе реализуются 15 утвержденных программ, направленных на временные решения в поствоенное время социальных проблем пострадавших граждан. Об этом 25 декабря на пресс-конференции в Ереване заявил министр труда и социальных вопросов РА Месроп Аракелян.

По его словам, одна из таких программ направлена на финансовое содействие зарегистрированным в Карабахе гражданам. Она предусматривает предоставление по 68 тысяч драмов на каждого человека, плюс по 15 тысяч драмов для тех лиц, которые не имеют собственности. По положению на текущий момент уже около 90 тысяч человек или около 98% бенефициаров уже воспользовались данной программой, на реализацию которой из госбюджета было направлено порядка 6,5 млрд драмов. Министр констатировал, что имеется небольшая группа лиц, которой было отказано в участии в данном проекте. По каждому отдельному случаю совместно с карабахскими партнерами идут обсуждения. Со вчерашнего дня запущена электронная площадка по приему жалоб и заявлений, на которой граждане имеют возможность представить свои обоснования и стать бенефициарами программы.

Еще одна программа касается жителей Карабаха, которые оказались вне своих населенных пунктов, контролируемых Азербайджаном. По приблизительным оценкам, речь может идти о 30 тысячах бенефициарах, из которых 5 тысяч уже получили содействие. Речь идет о финансовой помощи в размере 300 тысяч драмов на каждого совершеннолетнего и несовершеннолетнего.

Следующая программа, предусматривающая содействие в размере 250 тысяч драмов на каждого бенефициара, рассчитана на лиц, которые по причине разрушенного недвижимого имущества в настоящее время не имеют возможности проживать в своих домах. С завтрашнего дня начнется прием заявок в рамках данной программы.

С сегодняшнего дня начинается реализация проекта по оказанию финансового содействия семьям, приютившим карабахцев. Данная категория граждан в Армении будет получать по 30 тысяч драмов, а в Арцахе по 45 тысяч драмов.

С января 2021 года стартует еще одна программа, которая коснется лиц, временно трудоустроившихся в Армении. Им в виде заработной платы будет предоставляться помощь в размере 100 тысяч драмов, а

работодателям - по 34 тысяч драмов за каждого работника. Кроме того, жители Арцаха, вовлеченные в общественные работы в общинах по суточному принципу, также смогут воспользоваться содействием в размере 8 тысяч драмов за каждый день работы. Подробности по данной программе, как заметил министр, будут представлены в январе 2021 года.

Еще две программы касаются граждан Армении, имущество которых было повреждено в результате боевых действий на территории республики. Областные администрации произвели инвентаризацию данного имущества, на основании которой граждане Армении получили индивидуальную компенсацию в размере 50 млн драмов за каждое разрушенное недвижимое имущество. Уже разработана программа по оказанию помощи семьям погибших и раненых гражданских лиц. Так, семьи погибших получат единовременную помощь в размере 5 млн драмов, раненых - от 1 до 3 млн драмов в зависимости от степени инвалидности.

Как заметил министр, реализуется и ряд других программ, в том числе, по линии военнослужащих посредством Фонда страхования военнослужащих, а также программа по оплате коммунальных услуг. Некоторые программы, продолжил министр, носят временный характер - от трех до шести месяцев, поскольку правительство Карабаха предпринимает усилия по восстановлению разрушенного, но проекты будут осуществляться до тех пор, пока это носит жизненно важный характер.