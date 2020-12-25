Пятница, 25 Декабря 2020 11:59

АрмИнфо. Жители общин Бердзор, Ахавно, Неркин Сус и Калер не станут бенефициарами программы по предоставлению единовременной денежной помощи гражданам, состоящим на учете на утраченных территориях, поскольку последние не перешли под контроль Азербайджана.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства территориального управления и инфраструктур Республики Арцах.

Согласно источнику, эти граждане получат денежное содействие в рамках другой программы, которая находится на заключительном этапе уточнения. <В ближайшие дни Министерство сообщит о порядке, согласно которому можно воспользоваться данной программой>, - говорится в сообщении.