Пятница, 25 Декабря 2020 11:15

АрмИнфо. В результате поисковых работ в зоне недавних боевых действий в Карабахе обнаружены тела еще 4 армянских военнослужащих. Об этом 25 декабря сообщил корр. АрмИнфо начальник отдела информации и по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха Унан Тадевосян.

По его словам, тела троих военнослужащих обнаружены в Джебраиле, одного - в Матагисе.

"Cегодня поисковые работы продолжатся в Физули, Зангелане, Матагисе и Джабраиле", - сказал Унан Тадевосян, добавив, что на сегодняшний день обнаружены тела 1073 погибших военнослужащих.

Отметим, что сегодня, 25 декабря Министерство обороны Карабаха опубликовало список еще 45 военнослужащих, погибших при отражении агрессии азербайджано-турецкого тандема. Тем самым, общее число подтвержденных погибших составило 1870 человек