Четверг, 24 Декабря 2020 18:29

АрмИнфо. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 29 декабря встретится с Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Сочи. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на состоявшемся сегодня заключительном брифинге.

По ее словам, темой встречи станет деятельность совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.

<Акцент будет сделан на минимизации рисков возможных боестолкновений, оказании странам гуманитарной помощи. В центре внимания будет налаживание деятельности совместного российско-турецкого мониторингового центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта>, - заявила Захарова. По ее словам, Чавушоглу приедет в Россию с официальным визитом по приглашению главы российского МИД. Он также примет участие в 8-м заседании совместной группы стратегического планирования.