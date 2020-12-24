Четверг, 24 Декабря 2020 18:27

АрмИнфо. Нынче ситуация такова, что под контролем Азербайджана находятся не только 7 районов, которые требовала азербайджанская сторона, но и часть территории Карабаха - Гадрудский район и город Шуши.

Об этом в ходе обсуждения, организованного Союзом армян России, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Затулин отметил, что, по его мнению, решение карабахского вопроса должно было быть не поэтапным, а пакетным. <Я не особо верил, что возможен поэтапный вариант решения конфликта. Я считал, что следует отдать находящие вокруг Арцаха 7 районов и определить статус Карабаха. В противном случае, я понимал, что мира не будет никогда. Сейчас проблема в проигрыше в военных действиях, и в проигрыше в дипломатической сфере>,- заметил депутат.

Он подчеркнул, что на определенном этапе военных действий Азербайджан требовал того, чтобы в Шуши вернулись азербайджанские беженцы, и Путин предлагал такой вариант решения Пашиняну. Но этот вариант был отвергнут. По словам депутата, затем ситуация складывалась отнюдь не в пользу армянской стороны, и азербайджанцы взяли город Шуши.

<Сейчас Армения находится в депрессии и сейчас я считаю, что вести переговоры о статусе Арцаха не стоит. Ситуация довольно сложная и Армения не готова вести переговоры по этому вопросу. Настаивать на этом вопросе необходимо, но вступать в переговоры следует после того, как Армения решит все свои внутриполитические вопросы>, - заключил Затулин.