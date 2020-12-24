Четверг, 24 Декабря 2020 18:09

АрмИнфо. Делимитация международной границы это всегда двухсторонний процесс, он не осуществляется в одностороннем порядке. Об этом в ходе обсуждения, организованного Союзом армян России, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Депутат заметил, что тот факт, что сейчас Азербайджан активно осуществляет демаркацию границы, является поражением в войне армянской стороны. <Мы по факту видим неспособность Армении защищать интересы собственного государства. В серьезных случаях возможно также обеспечить присутствие российской стороны, но очень важно учитывать мнения Армении относительно данного вопроса. Однако, все же процессом демаркации границ должен заняться Ереван, никто вместо Армении не может заниматься этим вопросом>, - подчеркнул Затулин.

Он отметил, что если действующая власть Армении не может заниматься этим вопросом, то на смену данной власти должны прийти люди, которые смогут взять на себя решение данных вопросов. По словам депутата, именно в этом заключается главная обязанность власти в стране.

<Сейчас бытует мнение, что президент России поддерживает премьер-министра Армении Никола Пашиняна, но ситуация не столь однозначна. При действующей власти я сам не стану приезжать в Ереван, чтобы не ставить никого в неловкое положение. Я критикую эту власть. Однако, история доказывает, что армянский народ может возрождаться из пепла. Даже не сомневаюсь, что и на сей раз сложится аналогичная ситуация, и чем скорее это произойдет, тем лучше>,- подчеркнул Затулин. Депутат отметил, что Россия никоим образом не может вмешиваться во внутренние дела Армении.

<Азербайджан выражает желание пробить какие-то коридоры через Сюник. Я считаю, что подписывать можно все что угодно, но вопрос в том, в какой атмосфере это делается. Не думаю, что эти пункты нужно проталкивать параллельно с заявлениями об Энвере и так далее. Прокладывать дороги и прочее возможно, но в другой обстановке, а если ее нет, то я бы не стал торопиться>,- подчеркнул депутат.

Также Затулин отметил, что в свое время российская сторона сообщала, что в Арцахе находятся сирийские террористы. <Нужно понять, что сейчас происходит. В последнее время ходят разговоры о том, что Азербайджан намерен заселить Арцах сирийскими террористами, в том числе и теми, кто выступал за ИГИЛ. Это довольно опасная ситуация, следует во всем разобраться>,- заключил депутат.