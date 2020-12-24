Четверг, 24 Декабря 2020 16:34

АрмИнфо.Омбудсмен Армении Арман Татоян отправился в Москву с рабочим визитом. Об этом Татоян сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Татоян отметил, что целью визита является вопрос о возвращении на родину армянских пленных, находящихся в Азербайджане.

<Цель моего визита - способствовать возвращению на родину армянских пленных. Учитывая специфику темы, детали встречи обнародованы не будут>, - заключил омбудсмен.