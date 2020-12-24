Четверг, 24 Декабря 2020 16:16

АрмИнфо.Сегодня во время акции протеста прозвучал призывы взяться за оружие и к вооруженному перевороту. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал омбудсмен Армении Арман Татоян.

Татоян, в частности, заметил: <Сразу после этого один из лидеров оппозиции в своем публичном выступлении подчеркнул, что насилие недопустимо, вопросы должны решаться только конституционным путем, однако, в любом случае, подобные призывы недопустимы. Организаторы массовых протестов должны помнить, что оппозиция - это также институт государственности, и атмосфера солидарности в стране зависит и от оппозиции. Верховенство закона и гарантия прав человека должны быть в центре всех инициатив.

В то же время правоохранительные и другие компетентные государственные органы обязаны обеспечивать верховенство закона как в своих собственных действиях, так и в стране в целом>.

Отметим, что сегодня в ходе акции протеста оппозиции один из участников выступил с призывом решить вопрос смены власти путем вооруженного переворота. Однако, кандидат в премьеры от оппозиции Вазген Манукян заметил, что смена власти должна произойти исключительно конституционным путем и подобные заявления неприемлемы.