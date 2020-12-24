Четверг, 24 Декабря 2020 15:42

АрмИнфо.Мир сегодня больше обсуждает наши проблемы, чем это делаем мы сами. Что я оцениваю как ненормальную, недопустимую ситуацию. Подобное мнение выразил АрмИнфо заместитель председателя парламентской комиссии по иностранным делам Ованес Игитян.

"И этот мир ждет от нас, ждет от Армении четкой позиции, ждет мессиджей. И вот на этом фоне наша оппозиция обсуждает и требует лишь отставки премьер-министра Армении. Мы теряем время, которого у нас не так уж много. И, в этом свете, для меня лично тот же факт персоны главы нашего государства далеко не так важен как наша государственная дипломатическая концепция в вопросах Армении и Арцаха", - подчеркнул он.

Меж тем, согласно парламентарию, митингующее на улице "Движение спасения родины" никоим образом не дает ответа на вопрос о путях выхода страны из сложившейся ситуации. Путях, которые должны обсуждаться совместно. Отметив, в этом свете, отсутствие на улице или других площадках каких-либо программ в данном направлении, Игитян подчеркнул, что видит лишь лозунги с требованием отставки премьер-министра.

Комментируя требования отставки Пашиняна, в том числе из Диаспоры, парламентарий отметил отсутствие единого мнения в этом вопросе. Параллельно он выразил уверенность, что отставка премьера усилиями Диаспоры также ни на йоту не приблизит разрешения проблем, назревающих перед Арцахом и Арменией.

В этом свете, Игитян убежден в необходимости объединения усилий армян мира с целью решения данных проблем. На его взгляд, данный процесс должен иметь место на основе всех возможных, объединяющих нацию, точек соприкосновения. "Меж тем, однозначно, что лозунг "Никол уходи" такой точкой не является. Это не есть идея, объединяющая армянство", - отметил он.

"И наконец, самое главное - "Никол уходи" никоим образом не формирует концепции создания новых гарантий безопасности Армении и Арцаху на международных площадках и форматах. Поэтому я предлагаю, все-таки, подумать о другом. К примеру, о том какие вопросы нам бы хотелось видеть в обсуждаемой сейчас в ООН резолюции по вопросу Армении. Предлагаю, потому что не вижу на армянском политическом поле мыслей, которые могли бы стать частью этой резолюции", - подытожил Игитян.