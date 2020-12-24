Четверг, 24 Декабря 2020 14:55

АрмИнфо.Сотрудники полиции в результате разгона граждан на улице Мелик Адамяна подвергли приводу сына бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова Игоря Хачатурова. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил координатор портала Razm.info Карен Вртанесян.

Вртанесян отметил, что приводу также подвергли сына ветерана первой арцахской войны Шагена Мегряна Зинавора Мегряна. В свою очередь представитель Верховного Совета АРФ Дашнакцутюн Ишхан Сагателян сообщил, что приводу подверглись более 50 граждан.

Отметим, что сегодня оппозиция заблокировала все входы и выходы в здание правительства. В результате, полиция применяя в отношении мирных протестующих жесткую силу сталa расчищать проход для машин членов правительства. Протестующих стали подвергать приводу.