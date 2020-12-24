Четверг, 24 Декабря 2020 14:44

АрмИнфо. В Армении больше нет пациентов с COVID-19, нуждающихся в госпитализации. Об этом 24 декабря на заседании правительства заявил министр здравоохранения Арсен Торосян.

По его словам, уже две недели, как нет пациентов, которые дома ждут госпитализации. Все заболевшие получают необходимую помощь дома. Более того, идет процесс возвращения ряда медицинских учреждений к обычной деятельности Министр также напомнил, что за истекшие сутки в стране подтверждены 702 новых случая заражения по итогам 2743 обследований.

Всего в настоящее время вирус подтвержден у 156 тысяч человек. Тем не менее, как считает глава Минздрава, ситуация полностью контролируема. Министр призвал соблюдать противоэпидемиологические меры безопасности, особенно в зимний период, когда долгое пребывание людей в закрытых и малопроветриваемых помещениях может привести к риску очередной волны коронавируса.

Арсен Торосян заверил, что уровень смертности в Армении от COVID-19 один из самых низких в мире, и составляет всего 1,5%, в то время, как в целом в мире он равен 7-8%. Даже в самые тяжелый период пандемии, продолжил министр, показатель смертности в Армении не превышал 2%. Сейчас этот показатель в стране даже меньше 1,5%. В основном, это обусловлено ростом выявляемости заболевших и возможностями тестов. "По сравнению с другими странами, у нас ситуация одна из самых лучших", - заверил Арсен Торосян.

Отметим, что за минувшие сутки в Армении выявлено 702 новых случая заражения коронавирусом. В общей сложности, в республике подтверждено 155.440 случаев коронавируса, выздоровели 136.766 человек, скончались

2.714, плюс 23 за минувшие сутки. Было зафиксировано также 663 случаев смерти, плюс 3 за прошедшие сутки, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. На данный момент фактическое лечение получают 15.999 пациентов.