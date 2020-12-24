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АрмИнфо.В столице Армении - Ереване появится новая улица. Правительство страны на заседании 24 декабря признало приоритетным общественным интересом ряд строений, расположенных между улицами Мамимоконянц и Арама Хачатряна.
По словам министра территориального управления и инфраструктур РА Сурена Папикяна, дорога будет иметь важное значение для
ереванской общины Арабкир, поскольку разгрузит перегруженный проспект Комитаса. Общая протяженность новой дороги составит 0,265 км. Она будет начинаться от начала улицы Мамиконянца до двора новостройки, расположенной на улице Мамиконянца, 49, пересекая при этом бывшую железнодорожную ветку. В целях реализации проекта, продолжил министр, есть необходимость в признании ряда сооружений в данном районе приоритетным общественным интересом.
Отметим, что согласно справке - обоснованию проекта решения, на указанной выше территории находится 17 единиц недвижимости, в том
числе, и гаражи. Для того, чтобы первоначальная стоимость отчуждения собственности, расположенной на территории, была признана приоритетным общественным интересом, независимый оценщик провел обследование территории, провел инвентаризацию собственности и произвел расчет, согласно которому на реализацию проекта необходимо 184361000 драмов.
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|В Ереванской общине Арабкир появится новая улица
|Политик: Над регионом сгущаются тучи
|Оппозиция Армении, требующая отставки Никола Пашиняна собралась у здания правительства
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|В Армении увеличатся ставки отчислений гражданами страны в Фонд страхования военнослужащих
|За минувшие сутки в Армении выявлено 702 новых случая заражения коронавирусом
|Премьер-министр Армении принял ряд кадровых решений
|Артак Бегларян назначен руководителем аппарата президента Карабаха
|МИД РА: Миссия ЮНЕСКО будет способствовать усилиям по сохранению культурного наследия на территориях, находящихся под контролем Азербайджана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Глава КГД Армении Эдвард Оганесян избран председателем КСРНС СНГ
|Адвокат: Принято решение о задержании полковника полиции Саята Шириняна
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|Главы МИД Армении и России обсудили реализацию трехстороннего соглашения по Арцаху
|В он-лайн формате состоялся шестой армяно-российский молодежный форум
|Главы МЧС Армении и России обсудили перспективы развития сотрудничества
|Ваге Энфиаджян и Тьери Рибо обсудили деятельность МККК после прекращения военных действий в Арцахе
|Оппозиция предлагает завтра заблокировать здание правительства и не допустить проведения заседания кабмина
|Глава СК Армении и военный прокурор ЮВО РФ обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес
|СК: Гарник Исагулян задержан по подозрению в призыве к насилию
|Сейран Оганян: Если власть в стране не сменится, наши поражения будут носить систематический характер
|Гегам Манукян: Власть продавшая Арцах должна понести наказание, борьба продолжается
|Прогноз: Подписав "пограничный" документ, Пашинян автоматически признает территориальную целостность Азербайджана
|Испанский город Торремолинос признал Геноцид армян
|Мэра Каджаряна Парамазяна вызвали в СК за похищение человека; он считает это политическим преследованием
|Генрих Мхитарян: На примере Аркадия Андреасяна воспитывалось не одно поколение футболистов, в том числе, и мой отец
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|Артак Бегларян переходит на работу в исполнительную власть Республики Арцах
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