Четверг, 24 Декабря 2020 12:58

АрмИнфо.В столице Армении - Ереване появится новая улица. Правительство страны на заседании 24 декабря признало приоритетным общественным интересом ряд строений, расположенных между улицами Мамимоконянц и Арама Хачатряна.

По словам министра территориального управления и инфраструктур РА Сурена Папикяна, дорога будет иметь важное значение для

ереванской общины Арабкир, поскольку разгрузит перегруженный проспект Комитаса. Общая протяженность новой дороги составит 0,265 км. Она будет начинаться от начала улицы Мамиконянца до двора новостройки, расположенной на улице Мамиконянца, 49, пересекая при этом бывшую железнодорожную ветку. В целях реализации проекта, продолжил министр, есть необходимость в признании ряда сооружений в данном районе приоритетным общественным интересом.

Отметим, что согласно справке - обоснованию проекта решения, на указанной выше территории находится 17 единиц недвижимости, в том

числе, и гаражи. Для того, чтобы первоначальная стоимость отчуждения собственности, расположенной на территории, была признана приоритетным общественным интересом, независимый оценщик провел обследование территории, провел инвентаризацию собственности и произвел расчет, согласно которому на реализацию проекта необходимо 184361000 драмов.