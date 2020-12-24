Четверг, 24 Декабря 2020 12:57

АрмИнфо. Над нашим регионом, в частности, над соседним с Арменией Ираном постепенно сгущаются весьма опасные тучи. Подобное мнение выразил АрмИнфо член инициативной группы Национально-демократического полюса, герой Арцахской войны Жирайр Сефилян.

По его оценкам, все это стало одним из геополитических итогов 44-х дневной войны. Соответственно, ближайший обозримый период политик оценивает для Армении как период полный опасностями, новыми вызовами и угрозами. По его прогнозам, уже в ближайшие дни регион может стать ареной новых потрясений. Афтершок от которых достигнет и Армении.

"По этой причине считаю необходимым проявить дальновидность и сообща, общими усилиями выйти к диалогу в направлении поиска вывода страны из этой ситуации. То есть сделать то, чего мы все не делали до сегодняшнего дня. Диалог внутри страны необходим. И идущие вокруг Армении региональные процессы придают ему необратимый характер", - подчеркнул он.

На этом фоне, между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Москвой, согласно политику, все еще существует конфликтная ситуация. Причем, последняя возникла еще на стадии революции 2018-го года. В результате фактического отказа Пашиняна передавать власть кандидату Кремля, действующему на тот момент премьеру Карену Карапетяну.

Впоследствии, став премьером, Пашинян, согласно Сефиляну, выполнил все указания Москвы. Разумеется, за исключением собственной отставки. В этом свете, он отметил, что даже на момент подписания Трехстороннего заявления от 9-го ноября тот же Шуши не был сдан противнику. Более того, шли боевые действия с целью окончательной зачистки города от азербайджанцев.

"В этом свете, я убежден, что в случае отказа Пашиняна подписывать этот позорный документ, Шуши оказался бы полностью под нашим контролем буквально через пару дней. Более того, мы могли бы завершить войну с более положительной конфигурацией. Для чего было необходимо сменить командование армией и, конечно, тактику ведения боевых действий. Последняя должна была преследовать цель уничтожения противника посредством его истощения", - подытожил Сефилян.