Arminfo.info




﻿
 Четверг, 24 Декабря 2020 12:57
Давид Степанян

Политик: Над регионом сгущаются тучи

Политик: Над регионом сгущаются тучи

АрмИнфо. Над нашим регионом, в частности, над соседним с Арменией Ираном постепенно сгущаются весьма опасные тучи. Подобное мнение выразил АрмИнфо член инициативной группы Национально-демократического полюса, герой Арцахской войны Жирайр Сефилян.

По его оценкам, все это стало одним из геополитических итогов 44-х дневной войны.  Соответственно, ближайший обозримый период политик оценивает для Армении как период полный опасностями, новыми вызовами и угрозами. По его прогнозам, уже в ближайшие дни регион может стать ареной новых потрясений. Афтершок от которых достигнет и Армении.

"По этой причине считаю необходимым проявить дальновидность и сообща, общими усилиями выйти к диалогу в направлении поиска вывода страны из этой ситуации. То есть сделать то, чего мы все не делали до сегодняшнего дня. Диалог внутри страны необходим.  И идущие вокруг Армении региональные процессы придают ему необратимый характер", - подчеркнул он.

На этом фоне, между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Москвой, согласно политику, все еще существует конфликтная ситуация. Причем, последняя возникла еще на стадии революции 2018-го года. В результате фактического отказа Пашиняна передавать власть кандидату Кремля, действующему на тот момент премьеру Карену Карапетяну.

Впоследствии, став премьером, Пашинян, согласно Сефиляну, выполнил все указания Москвы. Разумеется, за исключением собственной отставки. В этом свете, он отметил, что даже на момент подписания Трехстороннего заявления от 9-го ноября тот же Шуши не был сдан противнику. Более того, шли боевые действия с целью окончательной зачистки города от азербайджанцев.

"В этом свете, я убежден, что в случае отказа Пашиняна подписывать этот позорный документ, Шуши оказался бы полностью под нашим контролем буквально через пару дней. Более того, мы могли бы завершить войну с более положительной конфигурацией.  Для чего было необходимо сменить командование армией и, конечно, тактику ведения боевых действий. Последняя должна была преследовать цель уничтожения противника посредством его истощения", - подытожил Сефилян.


Лента новостей
Лавров и Чавушоглу обсудят деятельность совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в КарабахеЛавров и Чавушоглу обсудят деятельность совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Карабахе
Константин Затулин: Армения находится в депрессии и не время вести переговоры о статусе АрцахаКонстантин Затулин: Армения находится в депрессии и не время вести переговоры о статусе Арцаха
Константин Затулин: Во время последней войны Москва оказывала военно-техническое содействие Еревану и в Азербайджане об этом знаютКонстантин Затулин: Во время последней войны Москва оказывала военно-техническое содействие Еревану и в Азербайджане об этом знают
Российский депутат: В последнее время в России усилились подобные настроения:  противостояние между Арменией и Азербайджаном нас не касаетсяРоссийский депутат: В последнее время в России усилились подобные настроения:  противостояние между Арменией и Азербайджаном нас не касается
Ильхам Алиев пригласил казахстанские компании принять участие в восстановлении Нагорного КарабахаИльхам Алиев пригласил казахстанские компании принять участие в восстановлении Нагорного Карабаха
Затулин: Армянский народ не раз возрождался из пепла, надеюсь так будет и на сей раз, и чем скорее это произойдет, тем лучшеЗатулин: Армянский народ не раз возрождался из пепла, надеюсь так будет и на сей раз, и чем скорее это произойдет, тем лучше
Вазген Манукян: Чем дольше Никол Пашинян будет занимать пост премьер-министра Армении, тем больше мы потеряемВазген Манукян: Чем дольше Никол Пашинян будет занимать пост премьер-министра Армении, тем больше мы потеряем
Омбудсмен Армении отправился в Москву с рабочим визитомОмбудсмен Армении отправился в Москву с рабочим визитом
Герасимов: Российские миротворцы контролируют весь Нагорных КарабахГерасимов: Российские миротворцы контролируют весь Нагорных Карабах
Арман Татоян: Призывы к вооруженному перевороту недопустимыАрман Татоян: Призывы к вооруженному перевороту недопустимы
Глава МЧС России: Основная задача гуманитарной операции в Нагорном Карабахе  - скорейшее восстановление мирной жизниГлава МЧС России: Основная задача гуманитарной операции в Нагорном Карабахе  - скорейшее восстановление мирной жизни
Ованес Игитян: Мир обсуждает наши проблемы больше нас самихОванес Игитян: Мир обсуждает наши проблемы больше нас самих
Командующий войсками в Нахичеване провел встречу с министром обороны Турции в АнкареКомандующий войсками в Нахичеване провел встречу с министром обороны Турции в Анкаре
Замначальника Полиции РА: Приказ  премьер-министра РА - не  законЗамначальника Полиции РА: Приказ  премьер-министра РА - не  закон
Спикер Госдумы: Решение по Карабаху – одно из важнейших, принятых президентом страныСпикер Госдумы: Решение по Карабаху – одно из важнейших, принятых президентом страны
В Армении объявляется призыв на действительную военную службуВ Армении объявляется призыв на действительную военную службу
Сотрудники полиции подвергли приводу сына бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова Игоря ХачатуроваСотрудники полиции подвергли приводу сына бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова Игоря Хачатурова
Матвиенко: Определение статуса Нагорного Карабаха требует проведения дополнительных переговоровМатвиенко: Определение статуса Нагорного Карабаха требует проведения дополнительных переговоров
Премьер: В ближайшие дни в Армению поступит оборудование для установки второй линии по определению тел погибших в ходе боевых действий в КарабахеПремьер: В ближайшие дни в Армению поступит оборудование для установки второй линии по определению тел погибших в ходе боевых действий в Карабахе
Министр: В Армении больше нет пациентов с COVID-19, нуждающихся в госпитализацииМинистр: В Армении больше нет пациентов с COVID-19, нуждающихся в госпитализации
Между участниками акции протеста и несколькими людьми, представившимися родственниками попавших в плен завязалась перепалкаМежду участниками акции протеста и несколькими людьми, представившимися родственниками попавших в плен завязалась перепалка
Наира Зограбян: Вы думаете азербайджанцы дадут пленным телефон, чтобы они позвонили в СНБ?Наира Зограбян: Вы думаете азербайджанцы дадут пленным телефон, чтобы они позвонили в СНБ?
В Армении будут отменены административные штрафы за дорожные нарушения для участников боевых действий в КарабахеВ Армении будут отменены административные штрафы за дорожные нарушения для участников боевых действий в Карабахе
Ситуация на улице Мелик Адамян резко обострилась., полиция применяет силу в отношении мирных демонстрантовСитуация на улице Мелик Адамян резко обострилась., полиция применяет силу в отношении мирных демонстрантов
В Ереванской общине  Арабкир появится новая улицаВ Ереванской общине  Арабкир появится новая улица
Политик: Над регионом сгущаются тучиПолитик: Над регионом сгущаются тучи
Оппозиция Армении, требующая отставки Никола Пашиняна собралась у здания правительстваОппозиция Армении, требующая отставки Никола Пашиняна собралась у здания правительства
Карабахские дети получат на новогодние праздники по 20 тысяч драмовКарабахские дети получат на новогодние праздники по 20 тысяч драмов
В Армении увеличатся ставки отчислений гражданами страны в Фонд страхования военнослужащихВ Армении увеличатся ставки отчислений гражданами страны в Фонд страхования военнослужащих
За минувшие сутки в Армении выявлено 702 новых случая заражения коронавирусомЗа минувшие сутки в Армении выявлено 702 новых случая заражения коронавирусом
Премьер-министр Армении принял ряд кадровых решенийПремьер-министр Армении принял ряд кадровых решений
Артак Бегларян  назначен  руководителем аппарата президента КарабахаАртак Бегларян  назначен  руководителем аппарата президента Карабаха
МИД РА: Миссия ЮНЕСКО будет способствовать усилиям по сохранению культурного наследия на территориях, находящихся под контролем АзербайджанаМИД РА: Миссия ЮНЕСКО будет способствовать усилиям по сохранению культурного наследия на территориях, находящихся под контролем Азербайджана
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Глава КГД Армении Эдвард Оганесян избран председателем КСРНС СНГГлава КГД Армении Эдвард Оганесян избран председателем КСРНС СНГ
Адвокат: Принято решение о задержании полковника полиции Саята ШиринянаАдвокат: Принято решение о задержании полковника полиции Саята Шириняна
МКГ: Москва остается единственной внешней стороной, имеющей реальные рычаги воздействия как на Баку, так и на ЕреванМКГ: Москва остается единственной внешней стороной, имеющей реальные рычаги воздействия как на Баку, так и на Ереван
Премьер-министр Армении и министр ЧС России обсудили сотрудничество в сфере чрезвычайных ситуацийПремьер-министр Армении и министр ЧС России обсудили сотрудничество в сфере чрезвычайных ситуаций
Главы МИД Армении и России обсудили реализацию трехстороннего соглашения по АрцахуГлавы МИД Армении и России обсудили реализацию трехстороннего соглашения по Арцаху
В он-лайн формате состоялся шестой армяно-российский молодежный форумВ он-лайн формате состоялся шестой армяно-российский молодежный форум
Главы МЧС Армении и России обсудили перспективы развития сотрудничестваГлавы МЧС Армении и России обсудили перспективы развития сотрудничества
Ваге Энфиаджян и Тьери Рибо обсудили деятельность МККК после прекращения военных действий в АрцахеВаге Энфиаджян и Тьери Рибо обсудили деятельность МККК после прекращения военных действий в Арцахе
Оппозиция предлагает завтра заблокировать здание правительства и не допустить проведения заседания кабминаОппозиция предлагает завтра заблокировать здание правительства и не допустить проведения заседания кабмина
Глава СК Армении и военный прокурор ЮВО РФ обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интересГлава СК Армении и военный прокурор ЮВО РФ обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес
СК: Гарник Исагулян задержан по подозрению в призыве к насилиюСК: Гарник Исагулян задержан по подозрению в призыве к насилию
Сейран Оганян: Если власть в стране не сменится, наши поражения будут носить систематический характерСейран Оганян: Если власть в стране не сменится, наши поражения будут носить систематический характер
Гегам Манукян: Власть продавшая Арцах должна понести наказание, борьба продолжаетсяГегам Манукян: Власть продавшая Арцах должна понести наказание, борьба продолжается
Прогноз: Подписав Прогноз: Подписав "пограничный" документ, Пашинян автоматически признает территориальную целостность Азербайджана
Испанский город Торремолинос признал Геноцид армянИспанский город Торремолинос признал Геноцид армян
Мэра Каджаряна Парамазяна вызвали в СК за похищение человека; он считает это политическим преследованиемМэра Каджаряна Парамазяна вызвали в СК за похищение человека; он считает это политическим преследованием
Генрих Мхитарян: На примере Аркадия Андреасяна воспитывалось не одно поколение футболистов, в том числе, и мой отецГенрих Мхитарян: На примере Аркадия Андреасяна воспитывалось не одно поколение футболистов, в том числе, и мой отец
Профессор: В существующих условиях разговоры о сотрудничестве на Южном Кавказе беспочвенныПрофессор: В существующих условиях разговоры о сотрудничестве на Южном Кавказе беспочвенны
IDBank присоединился к инициативе Ворлд Вижн Армения «Секретный Санта»IDBank присоединился к инициативе Ворлд Вижн Армения «Секретный Санта»
Артак Бегларян: Количество без вести пропавших среди гражданских лиц насчитывает около 40 человекАртак Бегларян: Количество без вести пропавших среди гражданских лиц насчитывает около 40 человек
Банк ВТБ (Армения) впервые в Армении запускает новые платежные карты для детей и тинэйджеровБанк ВТБ (Армения) впервые в Армении запускает новые платежные карты для детей и тинэйджеров
ЕС предоставит Армении дополнительный грант в размере 24 миллионов евро для поддержки правительства РА  в борьбе с COVID-19ЕС предоставит Армении дополнительный грант в размере 24 миллионов евро для поддержки правительства РА  в борьбе с COVID-19
Иран и Азербайджан обсудили вопросы расширения сотрудничестваИран и Азербайджан обсудили вопросы расширения сотрудничества
Эдмон Марукян уверен, что сменить власть путем уличных протестов больше никому не удастсяЭдмон Марукян уверен, что сменить власть путем уличных протестов больше никому не удастся
Артак Бегларян переходит на работу в исполнительную власть Республики АрцахАртак Бегларян переходит на работу в исполнительную власть Республики Арцах
Применение в Армении некоторых ограничений на употребление табачных изделий будет отложено на 1 годПрименение в Армении некоторых ограничений на употребление табачных изделий будет отложено на 1 год
Читать больше



Эксперты
Политик: Над регионом сгущаются тучиПолитик: Над регионом сгущаются тучи
Прогноз: Демаркация границ Прогноз: Демаркация границ "на глазок" завершится взрывом
Прогноз: Регион ожидает широкомасштабная войнаПрогноз: Регион ожидает широкомасштабная война
Прогноз: Пашинян не уйдет пока Прогноз: Пашинян не уйдет пока "17" на улице
Эксперт: 44-х дневная война стала последним ударом по Минской группеЭксперт: 44-х дневная война стала последним ударом по Минской группе
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности