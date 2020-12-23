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 Среда, 23 Декабря 2020 20:11
Ани Мшецян

МКГ: Москва остается единственной внешней стороной, имеющей реальные рычаги воздействия как на Баку, так и на Ереван

МКГ: Москва остается единственной внешней стороной, имеющей реальные рычаги воздействия как на Баку, так и на Ереван

АрмИнфо.  Москва остается единственной внешней стороной, имеющей реальные рычаги воздействия как на Баку, так и на Ереван. Об этом говорится в отчете с идеями по укреплению мира в регионе после Второй карабахской войны Международной кризисной группы (МКГ). ( https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/caucasus/nagorno­karabakh-conflict/b91-improving-prospects-peace-after-nagorno-karabakh-war ).

В заявлении отмечается, что эволюционный подход может быть разумнее принудительного урегулирования. В частности, может быть логика оставить статус Нагорного Карабаха формально неурегулированным, хотя бы до тех пор, пока перемещенные лица, как армяне, так и азербайджанцы, не вернутся и не будут установлены новые экономические отношения между общинами.

Москва в процессе урегулирования будет играть ведущую роль. Также похоже что Анкара, поддержавшая Баку, намерена взять на себя вспомогательную роль в наблюдении за прекращением огня. Но важнейшим компонентом нового порядка станет открытие торгово- экономических связей, так как последние 30 лет Армения находилась в блокаде со стороны Турции и Азербайджана. Для этого Москва не может работать одна или хотя бы с Анкарой. Новая экономическая, транспортная и коммуникационная инфраструктура для соединения региона потребует более широких международных инвестиций и внимания.

Самым большим вопросом, говорится в докладе, остается статус и будущее управление Нагорным Карабахом - или, точнее, той части Нагорного Карабаха вне контроля Азербайджана, где размещены российские войска и в которую возвращаются этнические армяне. Руководство Азербайджана, заявляет, что эта земля является суверенной территорией Азербайджана и что все проживающие там армяне являются гражданами Азербайджана. Баку отвергает любое обсуждение статуса НКР. Победив Армению, Баку, по крайней мере, сейчас, похоже, снял автономию со стола и, не желает предлагать ничего, кроме некоторой степени местного контроля.  Со своей стороны, армяне продолжают настаивать на том, что статус должен отражать стремление армянских жителей Нагорного Карабаха к самоопределению. Министры иностранных дел России и Франции призвали к дальнейшим переговорам по вопросу статуса.

Статус Нагорного Карабаха - это центральный вопрос. Хотя Москва и Париж призвали Баку и Ереван вернуться за стол переговоров для обсуждения статуса, трудно представить, насколько продуктивными были бы такие переговоры, если бы они состоялись сегодня. Баку, который до войны говорил о предоставлении различных видов автономии Нагорному Карабаху, находящемуся под контролем Азербайджана, теперь, похоже, отвергает все, кроме, возможно, некоторого местного контроля над школами и права использовать армянский язык. Для армян приемлемо только самоопределение, то есть независимость от Баку. Между тем, правительство Армении, находящееся под колоссальным давлением после военного поражения и крайне непопулярного соглашения о прекращении огня, рискует полностью потерпеть крах, если оно пойдет на дальнейшие компромиссы, с которыми его преемники могут или не могут согласиться. Все это осложняется продолжающимся возвращением беженцев.

Неясно и будущее Минской группы ОБСЕ, переговорного форума по войне в Нагорном Карабахе.  Россия, которая является наиболее активным из сопредседателей, заявила, что хочет, чтобы Минская группа была задействована, но не уточнила, как. Сопредседатели выступили 3 декабря с заявлением, в котором приветствовали прекращение боевых действий и призвали к дальнейшим переговорам под эгидой группы. Визит французского и американского сопредседателей в Баку 12 декабря (Россию представлял ее посол) закончился тем, что Алиев публично отверг ценность группы. Азербайджанское руководство особенно разочаровано Парижем, который, по их мнению, поддерживает Армению и враждебно настроен по отношению к союзнику Азербайджана Турции.

Если усилия по форсированию переговоров о статусе и долгосрочном будущем региона вряд ли принесут много пользы, сопредседатели Минской группы и другие могут принять меры для улучшения условий для тех, кто пострадал от войны. Армяне и азербайджанцы, вероятно, будут рассматривать любые действия с учетом их потенциальных последствий для статуса Нагорного Карабаха. Когда и армяне, и азербайджанцы вернутся, чтобы жить в регионе, сложится новое сосуществование, и небольшие гуманитарные шаги могут в некоторой степени помочь ему развиваться устойчиво и мирно.

Россия может и должна быть лидером, как она это сделала при соблюдении режима прекращения огня. Москва остается единственной внешней стороной, имеющей реальные рычаги воздействия как на Баку, так и на Ереван. Теперь это влияние усиливается в результате развертывания сил и гражданского персонала. Российские миротворцы могут не только защищать репатриантов и предотвращать вспышки боевых действий, но они и их гражданские коллеги могут также способствовать переговорам между своими армянскими и азербайджанскими коллегами, чтобы гарантировать, что местные граждане, армяне и азербайджанцы, имели доступ к воде, медицинскому обслуживанию, религиозным и культурным объектам. Между тем, дипломаты в Москве могут работать с местными и международными заинтересованными сторонами над планами экономической реинтеграции региона.

Хотя Россия явно будет играть ведущую роль в дипломатических усилиях и усилиях по восстановлению, а Турция продолжит поддерживать Азербайджан, более широкое международное участие может быть выгодным для всех заинтересованных сторон. Важно отметить, говорится в докладе, что большее участие означает больше потенциальных доноров; финансовая поддержка - это та область, в которой Россия будет испытывать трудности.

Помимо восстановления после войны и строительства новых дорог и путей сообщения через территории, которые долгое время считались зонами боевых действий, необходимо восстановить пахотные земли, пастбища и водные ресурсы региона. Доноры захотят обеспечить, чтобы помощь поступала как азербайджанцам, так и армянам, и, что важно, соответствовала потребностям и помогала поддерживать связи и торговлю.

Россия, похоже, наверняка сохранит свое лидерство в обеспечении

безопасности - и ни одна другая страна, похоже, не бросит вызов этому

или не проявит интереса к развертыванию сил - но другие могут помочь

финансировать восстановление. Президент Владимир Путин уже призвал

международные гуманитарные группы оказать помощь.

Красный Крест, который уже находится на месте, мог бы опираться на свои прошлые усилия по содействию диалогу по связанным с водой вопросам между Арменией и Азербайджаном на их международной границе, чтобы вернуться к этим же проблемам сейчас, на новых разделительных линиях. Он также может помочь, как и в прошлом, в отслеживании и идентификации людей, как комбатантов, так и гражданских лиц, которые пропали без вести в ходе войны. В прошлом Армения и Азербайджан приветствовали участие Красного Креста.

ОБСЕ как институт (помимо небольшой Минской группы) также может сыграть свою роль. Россия призвала организацию поддержать прекращение огня. Группа могла не только поддержать усилия России, но и направить свои собственные миссии и дипломатов для работы с Россией, Арменией, Азербайджаном, Турцией и всеми другими заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и услышать о правах человека или других проблемах.  Организация могла бы адаптировать свою региональную полевую деятельность, приостановленную в марте из-за COVID-19, к этим задачам с надлежащими мерами безопасности.

Одним из преимуществ присутствия ОБСЕ могут быть его отчеты, которые, если их обнародовать, могут в некоторой степени способствовать борьбе с распространяемой в настоящее время предвзятой информацией и дезинформацией. В принципе, роль ОБСЕ также возможна в центре миротворческого мониторинга в Азербайджане, особенно с учетом того, что Россия и Турция, две страны, в настоящее время назначенные для его укомплектования, являются членами ОБСЕ. Пока Баку отвергает вовлечение в центр других государств, хотя, возможно, Анкара и Москва смогут преодолеть сопротивление. Турция, по крайней мере, принципиально не против.

Пока что Совет Безопасности ООН формально не отреагировал на прекращение огня, хотя резолюция могла бы обеспечить правовую основу для ключевых аспектов нового статус-кво, включая российскую миротворческую миссию. Хотя война в Нагорном Карабахе 1992-1994 годов привела к принятию нескольких резолюций Совета Безопасности ООН, Россия до сих пор не обращалась за официальной поддержкой этого органа к договоренностям о прекращении огня.

Перед прекращением боевых действий сопредседатели Минской группы составили заявление Совета Безопасности, в котором содержался простой призыв к прекращению боевых действий и нанесению ударов по гражданским районам. Москва может подождать, пока ее миссия не будет окончательно определена и новые линии соприкосновения будут определены. В самом деле, ей может понадобиться такая конкретика - одобрение Советом Безопасности прекращения огня 9 ноября. Франция и США настояли на том, чтобы воздержаться, ища дополнительную информацию. В любом случае, российские официальные лица говорят, что согласия Армении, наряду с согласием Азербайджана, достаточны для подтверждения ее военного и гражданского присутствия, добавляя, что их первоочередной задачей является оказание гуманитарной помощи.

Совет Безопасности ООН или Генеральный секретарь могут также рассмотреть вопрос о назначении посланника или даже официальной миссии, которой будет поручено регулярно сообщать о событиях и предлагать услуги ООН, то есть дипломатическую поддержку, для облегчения переговоров. Этот шаг тоже мог бы помочь интернационализировать и узаконить миссию России.

Мир в регионе также требует, чтобы регион не стал пешкой в чужих геостратегических играх.  Ведущая роль Москвы и участие Анкары в ее поддержке Азербайджану, теперь придает ему прочность в любом будущем мире, плохо смотрятся на Западе.


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