Среда, 23 Декабря 2020 18:22

АрмИнфо. Каждый из нас должен внести свой вклад в развитие Армении и хотя я никогда не участвовал в митингах, сейчас понял - время пришло. Об этом в ходе митинга оппозиции заявил бывший министр обороны Армении Сейран Оганян.

Оганян заметил, что он не является партийным деятелем, но очень хочет осуществить перемены в стране. Экс-министр подчеркнул, что народ Армении поддержал новую власть в надежде на реформы и перемены к лучшему. <За прошедшие 30 лет у нас было много достижений. В 90-ые мы победили в арцахской войне, мы развивали сельское хозяйство, армянскую дипломатию, армию. Все мы гордились нашей армией, которая создавалась не за 2.5 года, а за 30 лет, мы с нуля создали армянскую армию. У нас были достижения, но власть не видела их, она видела только минусы.

В результате были осуществлены преследования представителей прошлой власти, шантаж, разделение граждан на <черных> и <белых>. Была провалена наша дипломатия, на важные должности стали назначать своих родственников, которые были неграмотны и не имели должных навыков. Но сейчас нам нужны грамотные кадры, грамотные специалисты, которые смогут исправить ситуацию>, - заметил бывший министр.

Бывший министр подчеркнул, что больше не может молчать. <Я и мои боевые товарищи подавлены тем, что происходит, мы не будем молчать. Если к власти придут опытные кадры, они смогут исправить ситуацию. Если власть в стране не изменится, то наши поражения продолжатся.

Он считает, что сейчас в Сюнике проводится демаркация границ, но она осуществляется неправильно. Следует работать с картой, пойти на переговоры с Азербайджаном, создать комиссию, которая будет заниматься этими вопросами. Обе страны должны достичь соглашения в демаркации границ, она не может осуществляться по желанию противника. Азербайджан берет все то, что хочет, на основании какого документа проводится эта демаркация? Необходимо остановить эту демаркацию и начать переговоры.

Я служу Республике Армения. Армения должна стать центром, вокруг которого объединится наша диаспора и Арцах. Для этого необходима смена власти>,- заключил Оганян.