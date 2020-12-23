Среда, 23 Декабря 2020 16:42

АрмИнфо. Мэра г.Каджарян Манвела Парамазяна вызвали в Следственный комитет Армении. Пармазян в беседе с журналистами заявил, что в его отношении осуществляется политическое преследование.

Он подчеркнул, что не знает, по какой причине его могли вызвать в СК. <Мне пришлось оставить боевые позиции в Сюнике и направиться в СК. Властям неугодны люди, которые защищают границы Армении. Мы заняты защитой границ. А чем занято руководство страны в Ереване? Все это политическое преследование>,- подчеркнул мэр.

В свою очередь адвокат Парамазяна Ерванд Варосян сообщил, что мэру Каджаряна предъявлено обвинение в похищении человека. Еще 8 месяцев назад было возбуждено уголовное дело по факту того, что Парамазян и еще 3 жителей Каджаряна похитили человека.

<Это обвинение не имеет ничего общего с реальностью. Оно надуманное и мэр Каджаряна с данным делом не связан. Дело в том, что мэр Каджаряна критиковал правительство, а все происходящее просто политическое преследование. Очевидно, что Парамазян имеет настолько идеальную репутацию, что на него решили <повесить> это дело. Просто смешно предъявлять подобное обвинение 8 месяцев спустя. Орган, осуществляющий предварительное следствие принял решение представить в суд ходатайство об аресте Парамазяна>, - подчеркнул Варосян.

У здания СК уже собрались сторонники Парамазяна. Отметим, что Пармазян выступал против премьера Армении Никола Пашиняна и требовал его отставки.