Среда, 23 Декабря 2020 16:36

АрмИнфо. С глубокой скорбью узнал о смерти легендарного армянского футболиста Аркадия Андреасяна. Аркадий Андреасян внес неоценимый вклад в развитие и международное признание армянского футбола. Об этом на своей странице в Facebook написал полузащитник итальянской "Ромы" и сборной Армении Генрих Мхитарян.

"На примере Андреасяна воспитывалось не одно поколение футболистов, в том числе, и мой отец. Мои соболезнования семье,

родным, близким Аркадия Андреасяна, всему футбольному сообществу, с болью разделяю их горе",- написал Генрих Мхитарян.

Напомним, что бывший полузащитник ереванского <Арарата> и сборной СССР скончался из-за проблем с сердцем 23 декабря. Аркадию Андреасяну было 73 года.