Среда, 23 Декабря 2020 15:48

АрмИнфо. Среди гражданских лиц количество убитых по предварительным подсчетам составляет 60 человек, однако эти данные не окончательны. Об этом в ходе пресс-конференции 23 декабря сообщил экс-Омбудсмен Республики Арцах Артак Бегларян. В этой связи он пояснил, что, по имеющимся сведениям, из общего числа без вести пропавших среди гражданских лиц, которых насчитывается около 40 человек, есть также убитые.

Из указанных выше 60 жертв, 39 были убиты в результате военных действий, мишенью которых нацелено становились гражданское население и объекты гражданских инфраструктур, 21 - были убиты из-за того, что оказались на территориях, оккупированных Азербайджаном или же стали заложниками.

По положению на сегодняшний день ранения получили 163 человека, порядка 40 тыс. лишились крыши над головой.

Бегларян также сообщил, что по самым скромным подсчетам в результате военных действий ущерб был нанесен 15 тыс. квартирам, свыше 3 тыс. объектам гражданских инфраструктур, 2 500 транспортным средствам. По разным экспертным оценкам, экономический ущерб Арцаху оценивается в $2 млрд, что в несколько раз превышает годовой объем ВВП Арцаха.

Касаемо военнопленных, бывший Защитник прав человека отметил, что по имеющимся данным, даже в самых низких звенах ВС Азербайджана имеются пленные армянские солдаты. <Их жизнь и здоровье находятся полностью под отвественностью Азербайджана>, - сказал Бегларян. Он также отметил, что не владеет информацией есть ли у Армениии азербайжанские пленные, однако подчеркнул, что невзирая на это, армянские военнопленные должны вернуться домой без каких- либо условий.