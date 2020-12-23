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АрмИнфо. Среди гражданских лиц количество убитых по предварительным подсчетам составляет 60 человек, однако эти данные не окончательны. Об этом в ходе пресс-конференции 23 декабря сообщил экс-Омбудсмен Республики Арцах Артак Бегларян. В этой связи он пояснил, что, по имеющимся сведениям, из общего числа без вести пропавших среди гражданских лиц, которых насчитывается около 40 человек, есть также убитые.
Из указанных выше 60 жертв, 39 были убиты в результате военных действий, мишенью которых нацелено становились гражданское население и объекты гражданских инфраструктур, 21 - были убиты из-за того, что оказались на территориях, оккупированных Азербайджаном или же стали заложниками.
По положению на сегодняшний день ранения получили 163 человека, порядка 40 тыс. лишились крыши над головой.
Бегларян также сообщил, что по самым скромным подсчетам в результате военных действий ущерб был нанесен 15 тыс. квартирам, свыше 3 тыс. объектам гражданских инфраструктур, 2 500 транспортным средствам. По разным экспертным оценкам, экономический ущерб Арцаху оценивается в $2 млрд, что в несколько раз превышает годовой объем ВВП Арцаха.
Касаемо военнопленных, бывший Защитник прав человека отметил, что по имеющимся данным, даже в самых низких звенах ВС Азербайджана имеются пленные армянские солдаты. <Их жизнь и здоровье находятся полностью под отвественностью Азербайджана>, - сказал Бегларян. Он также отметил, что не владеет информацией есть ли у Армениии азербайжанские пленные, однако подчеркнул, что невзирая на это, армянские военнопленные должны вернуться домой без каких- либо условий.
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|Адвокат: Принято решение о задержании полковника полиции Саята Шириняна
|МКГ: Москва остается единственной внешней стороной, имеющей реальные рычаги воздействия как на Баку, так и на Ереван
|Премьер-министр Армении и министр ЧС России обсудили сотрудничество в сфере чрезвычайных ситуаций
|Главы МИД Армении и России обсудили реализацию трехстороннего соглашения по Арцаху
|В он-лайн формате состоялся шестой армяно-российский молодежный форум
|Главы МЧС Армении и России обсудили перспективы развития сотрудничества
|Ваге Энфиаджян и Тьери Рибо обсудили деятельность МККК после прекращения военных действий в Арцахе
|Оппозиция предлагает завтра заблокировать здание правительства и не допустить проведения заседания кабмина
|Глава СК Армении и военный прокурор ЮВО РФ обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес
|СК: Гарник Исагулян задержан по подозрению в призыве к насилию
|Сейран Оганян: Если власть в стране не сменится, наши поражения будут носить систематический характер
|Гегам Манукян: Власть продавшая Арцах должна понести наказание, борьба продолжается
|Прогноз: Подписав "пограничный" документ, Пашинян автоматически признает территориальную целостность Азербайджана
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|Артак Бегларян: Количество без вести пропавших среди гражданских лиц насчитывает около 40 человек
|Банк ВТБ (Армения) впервые в Армении запускает новые платежные карты для детей и тинэйджеров
|ЕС предоставит Армении дополнительный грант в размере 24 миллионов евро для поддержки правительства РА в борьбе с COVID-19
|Иран и Азербайджан обсудили вопросы расширения сотрудничества
|Эдмон Марукян уверен, что сменить власть путем уличных протестов больше никому не удастся
|Артак Бегларян переходит на работу в исполнительную власть Республики Арцах
|Применение в Армении некоторых ограничений на употребление табачных изделий будет отложено на 1 год
|Глава ПА: Армению на международной арене должен представлять президент
|FPWC запускает в Арцахе кампанию по посадке 50 тыс. деревьев
|Координатор оппозиционного движения приглашен в Следственный комитет Армении для дачи показаний
|Эдмон Марукян: ПА предлагает создать следственную комиссию по расследованию войны в Арцахе при участии парламентских и внепарламентских политических сил
|Эдмон Марукян предлагает создать новую российскую базу в Сюникском регионе Армении
|Госминистр НКР: Урон, причиненный противником, просто огромен.
|Умер легендарный чемпион СССР по футболу Аркадий Андреасян
|АрмИнфо среди победителей конкурса ЕАБР
|Газопровод Иран-Армения продолжает обеспечивать бесперебойную поставку газа в Армению
|Инженерные подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе завершают разминирование северной окраины Степанакерта
|Участники акции протеста, требующие отставку премьер-министра, провели ночь на площади Республики
|В отношении Гарника Исагуляна возбуждено уголовное дело
|В Армении выявлено 838 новых случаев заражения коронавирусом
|Компании по всему миру прогнозируют двухуровневое преодоление кризиса COVID-19
|Руководители РУСАЛа поздравили арменаловцев
|На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги, КПП Ларс открыт
|Премьер-министр Армении призывает к разговору о будущем страны
|Министр иностранных дел Армении провел телефонный разговор со своим польским коллегой
|Обеспечьте Вашу финансовую и информационную безопасность
|В Гадрутском районе Карабаха обнаружены двое граждан Армении, которые переданы администрации Нагорного Карабаха
|Министр обороны Армении ознакомился с организационными и структурными особенности миротворческой бригады МО РА
|Президент Карабаха подписал указы о новых назначениях и увольнениях
|Сурен Мелик-Исраелян назначен таможенным атташе Армении в ЕС и ВТО
|МИД: Швеция будет рамках Минской группы продолжать поддерживать усилия по достижению устойчивого мира в Нагорном Карабахе
|Полиция РА: Самвел Акопян подал в отставку из-за проблем, возникших в служебных отношениях
|Директор ГСЧС Карабаха посетил 6 военнослужащих Армии обороны, 70 дней находившихся на подконтрольной Азербайджану территории
|ЕСПЧ требует от Азербайджана представить сведения о 62 армянских пленных в окрестностях карабахского села Хцаберд
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 8 декабря
|Обсуждены вопросы организации работы следственных органов России с учетом миротворческой миссии российских военнослужащих в Арцахе
|СМИ: Израилю необходимо начать дружить с Арменией
|Рубен Меликян: Суд принял решение признать задержание мэра Гориса неправомерным
|Минтруда и соцвопросов разъяснило порядок получения единовременных пособий для пострадавших в результате военных действий граждан
|Артур Казинян: В случае наличия доказательств, генпрокурор готов задержать Никола Пашиняна
|Роcавиация выдала допуск на перелёты из Калининграда в Армению
|Читать больше
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