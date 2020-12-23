Среда, 23 Декабря 2020 15:04

АрмИнфо. Экс-Омбудсмен Республики Арцах Артак Бегларян займет должность в органах исполнительной власти. Об этом он сообщил 23 декабря в ходе пресс- конференции.

Бегларян рассказал, что подобное предложение получил со стороны президента Республики Арцах. После долгих обдумываний экс-омбудсмен согласился, поскольку пришел к заключению, что в сложившийся кризисный период может быть более полезным для государства именно на этой должности. При этом он подчеркнул, что, работая в органах исполнительной власти, и дальше намерен держать в центре своего внимания сферу защиты прав человека.

Бегларян не сообщил какой конкретно пост займет, назвав некорректным озвучивать подобные сведения раньше официального заявления главы государства.

<На этом посту, полагаю, что в краткосрочный период будут заниматься вопросами кризисного управления. В сложившейся ситуации очень много проблем обусловлены именно пробелами и ошибками в управлении. После чего в среднесрочной и долгосрочной перспективах намерен осуществить реформы, соответствующие объявленному курсу программы президента>, - рассказал он.

В первую очередь, как Омбудсмен, он отметил, что основное внимание в имеющихся условиях необходимо уделить максимальному снижению рисков, связанных с безопасностью. <Армия обороны ведет работы. Роль миротворцев тоже очень велика, однако все правоохранительные ораны и ответственные, в том числе СНБ, Полиция и другие должны осуществить все возможные шаги, чтобы снизить риски, и граждане себя смогли чувствовать в безопасности>, - сказал он.

Вместе с тем, Бегларян подчеркнул важность решения вопросов с обеспечением жилья порядка 40 тыс. граждан, которые лишились крова ввиду политических договоренностей и военных действий, а также социального обеспечения, в частности посредством реализации адресных программ. Среди ключевых вопросов повестки, по его мнению, должны быть также вопросы с возвращением пленных и поиска без вести пропавших, а также оказания психологической помощи, для чего необходимо сформировать институциональные механизмы.