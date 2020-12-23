Среда, 23 Декабря 2020 14:05

АрмИнфо. Накануне, 22 декабря в Ереванском Государственном Университете (ЕГУ) состоялось открытие Центра казахского языка, истории и культуры имени Абая.

Как сообщили АрмИнфо в посольстве Казахстана в Армении, открытие центра было приурочено к празднованию 175-летия Абая и 1150-летия Аль-Фараби и стало возможным благодаря тесному сотрудничеству Посольства РК в Армении и Ереванского Государственного Университета.

Задача Центра - пропаганда и распространение наследия казахского классика Абая Кунанбаева, а также укрепление межкультурных связей и гуманитарного сотрудничества Армении и Казахстана. В церемонии открытия приняли участие Ректор ЕГУ академик Г.Геворкян, профессорско- преподавательский состав университета, аспиранты и студенты. В своих выступлениях руководство университета и Посол Казахстана в Армении Тимур Уразаев отметили непреходящее значение наследия Абая для изучения не только казахского языка и истории нашей страны, но и, в целом, тюркологии и востоковедческой науки. Центр расположен на 3 этаже Ереванского Государственного Университета. Помещение Центра оборудовано специализированной техникой и атрибутами казахской жизни, быта, а также библиотекой для эффективного усвоения знаний.