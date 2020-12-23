Среда, 23 Декабря 2020 14:02

АрмИнфо. Партия <Просвещенная Армения> предлагает создать паритетную рабочую группу, которая займется расследованием событий 44 дневной войны в Арцахе. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава фракции <Просвещенная Армения>, депутат Эдмон Марукян.

Марукян подчеркнул, что считает создание следственной комиссии в парламенте бессмысленной. <В парламенте в следственную комиссию войдут представители правящей фракции, и их будет большинство. Более того, главой комиссии скорее всего станет Андраник Кочарян, глава комиссии по обороне и безопасности, а это неприемлемо>, - заметил депутат.

Он отметил, что у него есть предложение создать рабочую группу, в которую войдут не только парламентские фракции, но и другие политические силы. <Каждая парламентская фракция направит 4 представителей от своих фракций, еще по одному представителю представят Республиканская партия Армении, АРФ <Дашнакцутюн> и блок <Мы>. Это те силы, которым немного не хватило голосов, чтобы войти в парламент. Еще одного представителя направит омбудсмен Армении. Таким образом у нас будет группа из 16 человек.

По словам Марукяна, группа займется расследованием событий до и после 44 дневной войны и постарается найти ответы на следующие вопросы: <была ли возможность избежать войны, были ли наши Вооруженные силы готовы к войне, на каком уровне проявила себя дипломатия Армении и вообще были ли у нас шансы победить?>.