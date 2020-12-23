Среда, 23 Декабря 2020 12:30

АрмИнфо. Специалистами Международного противоминного центра Минобороны России продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. Инженерные подразделения российских миротворческих сил завершают разминирование северной окраины Степанакерта.

Согласно сообщению пресс-службы МО РФ от 23 декабря, за время операции инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано 260 гектаров местности, около 100 километров дорог, 434 домостроения. Обнаружено и обезврежено более 8,6 тыс. взрывоопасных предметов.

В ходе разминирования и очистки территории от взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе российскими миротворцами применяются современные робототехнические комплексы, которые позволяют поддерживать высокий темп разминирования в условиях горной местности и ухудшения погоды.

Обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности. В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября т.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.