Среда, 23 Декабря 2020 12:18

АрмИнфо.Участники прошедшей накануне акции протеста, требующие отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, провели ночь на площади Республики. Об этом сообщает корреспондент АрмИнфо. Участники акции заявили, что сейчас их борьба будет продолжаться круглосуточно и расходиться они не намерены.

Отметим, что вчера оппозиция анонсировала большой митинг и забастовку. К многотысячной акции присоединились адвокаты Армении, которые передали письма в Национальное Собрание и Генеральному прокурору.

Участники акции заблокировали здания правительства, Министерства образования, науки, культуры и спорта и здание Генпрокуратуры.

Затем участники митинга заявили, что продолжат борьбу и ночью. На площади были установлены палатки и печки.