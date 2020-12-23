Среда, 23 Декабря 2020 10:30

АрмИнфо.На территории Армении по положению на утро 23 декабря есть закрытые и труднопроходимые дороги. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РА.

В частности, как передает источник, закрыты для проезда автотранспорта дороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари.

Также закрыта дорога в направлении населенных пунктов Арени-Хачик. Перевал Варденяц закрыт для грузовиков с прицепами, для других транспортных средств - труднопроходим. В Гегаркуникской области, на перевале Варденяц, в Сюникской области и автодорогах общин Ахурян, Артик-Алагяз наблюдается гололедица. В Вайоц Дзорской. Котайкской и Ширакской обласятх, а также в регионах Баграмян и Армавира Армавирской области и общины Спитак Лорийской области идет снег. Всем водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из департамента по ЧС МВД Грузии и из Центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ по Северной Осетии, автодорога Степанцминда- Ларс открыта для всех типов транспортных средств.

По данным, полученным из МВД Республики Армения решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.