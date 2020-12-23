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АрмИнфо.На территории Армении по положению на утро 23 декабря есть закрытые и труднопроходимые дороги. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РА.
В частности, как передает источник, закрыты для проезда автотранспорта дороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари.
Также закрыта дорога в направлении населенных пунктов Арени-Хачик. Перевал Варденяц закрыт для грузовиков с прицепами, для других транспортных средств - труднопроходим. В Гегаркуникской области, на перевале Варденяц, в Сюникской области и автодорогах общин Ахурян, Артик-Алагяз наблюдается гололедица. В Вайоц Дзорской. Котайкской и Ширакской обласятх, а также в регионах Баграмян и Армавира Армавирской области и общины Спитак Лорийской области идет снег. Всем водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.
Согласно полученным данным из департамента по ЧС МВД Грузии и из Центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ по Северной Осетии, автодорога Степанцминда- Ларс открыта для всех типов транспортных средств.
По данным, полученным из МВД Республики Армения решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.
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|Директор ГСЧС Карабаха посетил 6 военнослужащих Армии обороны, 70 дней находившихся на подконтрольной Азербайджану территории
|ЕСПЧ требует от Азербайджана представить сведения о 62 армянских пленных в окрестностях карабахского села Хцаберд
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 8 декабря
|Обсуждены вопросы организации работы следственных органов России с учетом миротворческой миссии российских военнослужащих в Арцахе
|СМИ: Израилю необходимо начать дружить с Арменией
|Рубен Меликян: Суд принял решение признать задержание мэра Гориса неправомерным
|Минтруда и соцвопросов разъяснило порядок получения единовременных пособий для пострадавших в результате военных действий граждан
|Артур Казинян: В случае наличия доказательств, генпрокурор готов задержать Никола Пашиняна
|Роcавиация выдала допуск на перелёты из Калининграда в Армению
|Анкара направила 60 представителей военного персонала в Азербайджан
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|Полиция Армении просит представителей оппозиции убрать палатки, митингующие не соглашаются
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|В Армении протестующие начали перекрывать трассы межгосударственного и межрегионального значения
|Аппарат вице-премьера: Государственная недвижимость по адресу улица Анрапетутян, 30/1 была отчуждена на законных основаниях
|Вазген Манукян призывает армию и полицию Армении присоединиться к оппозиции и спасти Родину
|Совет старейшин мэрии Еревана не включил вопрос об отставке действующего правительства в повестку заседания
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|Конгресс призывает администрацию США представить подробный отчет об агрессии в Нагорном Карабахе и вокруг него
|Гегам Манукян: Уверен, в ближайшее время полиция Армении также присоединится к акциям протеста и поддержит народ
|Министерство здравоохранения РА призывает медицинское сообщество с честью выполнять свою миссию
|Адвокаты Армении присоединились к митингу оппозиции, они требуют от парламента выразить вотум недоверия Пашиняну
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