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АрмИнфо. В Гадрутском районе Карабаха обнаружены двое граждан Армении, которые переданы администрации Нагорного Карабаха. Об этом 22 декабря на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, 21 декабря совместной группой по поиску без вести пропавших в Гадрутском районе обнаружены двое граждан Армении, которые, по согласованию с азербайджанской стороной, переданы администрации Нагорного Карабаха.
Генерал также сообщил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается на всей линии соприкосновения сил. По его словам, за сутки с территории Армении в места постоянного проживания вернулись еще 351 человек. За время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение 42700 беженцев.
Российские миротворцы продолжают сбор сведений о пропавших без вести в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Офицерами миротворческого контингента обработано 528 обращений, поступивших на телефон горячей линии.
Специалистами противоминного центра МО России продолжается работа по разминированию территорий. За истекшие сутки очищено от взрывоопасных предметов 15 гектаров местности, более 4,5 км дорог, обнаружено и вывезено для уничтожения 307 взрывоопасных предметов.
Всего сначала миротворческой операции разминировано более 260 гектаров местности, более 100 км дорог, 434 домостроения. Обнаружено и уничтожено более 8600 взрывоопасных предметов.
|Министр иностранных дел Армении провел телефонный разговор со своим польским коллегой
|Обеспечьте Вашу финансовую и информационную безопасность
|В Гадрутском районе Карабаха обнаружены двое граждан Армении, которые переданы администрации Нагорного Карабаха
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|Аппарат вице-премьера: Государственная недвижимость по адресу улица Анрапетутян, 30/1 была отчуждена на законных основаниях
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|Конгресс призывает администрацию США представить подробный отчет об агрессии в Нагорном Карабахе и вокруг него
|Гегам Манукян: Уверен, в ближайшее время полиция Армении также присоединится к акциям протеста и поддержит народ
|Министерство здравоохранения РА призывает медицинское сообщество с честью выполнять свою миссию
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|Омбудсмен: Недопустимо использование должностными лицами лексики, которая способствует углублению нетерпимости в стране
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|В Армении выявлено 537 новых случаев заражения коронавирусом
|Оппозиционный депутат премьер-министру РА: Какое имеет отношение административная граница к государственной границе?
|Генпрокуратура: В ходе следствия слова Мовсеса Акопяна о прекращении мобилизации не подтвердились
|Премьер-министр РА: Прежняя национальная элита Армении желает реванша
|В места постоянного проживания в Нагорном Карабахе уже вернулось около 43 тыс. беженцев
|В Армении ожидается резкое похолодание
|В Армении есть закрытые автодороги
|СК Армении возбудил 882 уголовных дела по фактам дезертирства и невыполнения приказов
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|Министр обороны дал разъяснения родными военнослужащих, взятых в плен в районе Хин Тагер - Хцаберд
|Вазген Манукян: Мы должны попытаться вновь ввести карабхский вопрос в поле урегулирования Минской группы
|Лавров и Байрамов обсудили задачи реализации трехстороннего Заявления по Карабаху
|Стипендии Мэра Москвы получат 15 студентов армянских ВУЗов
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|Студенты армянских вузов получат стипендию Мэра Москвы
|Омбудсмен Армении осудил угрозы в отношении священника из Сисиана, который отказался пожимать руку премьеру
|Наира Зограбян сообщила, что мэр Гориса обвиняется в организации беспорядков
|С.Шойгу: С момента начала миротворческой операции в Нагорном Карабахе серьёзных инцидентов не допущено
|В.Путин: Присутствие миротворцев в Карабахе стало гарантией соблюдения договоренностей о прекращении боевых действий
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