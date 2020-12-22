Вторник, 22 Декабря 2020 20:06

АрмИнфо. В Гадрутском районе Карабаха обнаружены двое граждан Армении, которые переданы администрации Нагорного Карабаха. Об этом 22 декабря на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, 21 декабря совместной группой по поиску без вести пропавших в Гадрутском районе обнаружены двое граждан Армении, которые, по согласованию с азербайджанской стороной, переданы администрации Нагорного Карабаха.

Генерал также сообщил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается на всей линии соприкосновения сил. По его словам, за сутки с территории Армении в места постоянного проживания вернулись еще 351 человек. За время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение 42700 беженцев.

Российские миротворцы продолжают сбор сведений о пропавших без вести в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Офицерами миротворческого контингента обработано 528 обращений, поступивших на телефон горячей линии.

Специалистами противоминного центра МО России продолжается работа по разминированию территорий. За истекшие сутки очищено от взрывоопасных предметов 15 гектаров местности, более 4,5 км дорог, обнаружено и вывезено для уничтожения 307 взрывоопасных предметов.

Всего сначала миротворческой операции разминировано более 260 гектаров местности, более 100 км дорог, 434 домостроения. Обнаружено и уничтожено более 8600 взрывоопасных предметов.